Обновлены функции Министерства туризма и спорта
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 18 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию специалистов в области физической культуры и спорта;
- утверждает перечень военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта по согласованию с уполномоченным органом в области обороны, правоохранительными и специальными государственными органами РК, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта;
- определяет перечень видов спорта высших достижений и порядок их финансирования за счет бюджетных средств;
- организует и осуществляет подготовку и участие членов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;
- организует и осуществляет подготовку и участие членов национальных команд республики по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;
- разрабатывает и утверждает национальные стандарты спортивной подготовки по виду (видам) спорта;
- утверждает лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта;
- разрабатывает и утверждает размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам;
- утверждает правила регистрации, снятия с учета и использования спортивных лошадей;
- организует строительство и реконструкцию республиканских объектов спорта, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
- утверждает перечень целевых индикаторов в области физической культуры и спорта;
- ежегодно доводит до местных исполнительных органов показатели целевых индикаторов в области физической культуры и спорта;
- согласовывает национальным аккредитованным спортивным федерациям методические пособия учебно-тренировочного процесса для каждой возрастной группы спортсменов по видам спорта;
- координирует деятельность комплексных научных групп, временных научных коллективов при национальных командах РК по видам спорта или в подведомственных организациях;
Кроме того, ряд функций изложен в следующей редакции:
- разрабатывает и утверждает правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
- разрабатывает и утверждает правила проведения президентских тестов физической подготовленности населения РК;
- утверждает размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта;
- утверждает правила проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей по предложениям национальных аккредитованных спортивных федераций в соответствии с профессиональными стандартами;
- утверждает правила формирования составов национальных и штатных национальных команд РК, команд республики и команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта;
- утверждает возраст спортсменов по видам спорта для зачисления в физкультурно-спортивные организации, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, а также минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях по видам спорта по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;
- утверждает правила компенсационных выплат членам национальных команд РК по видам спорта при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;
- разрабатывает и утверждает правила расходования денег, выделяемых на спортивные мероприятия, в том числе на учебно-тренировочные сборы для физкультурно-спортивных организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов;
- утверждает критерии и размеры выплат денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса;
- разрабатывает и утверждает республиканский перечень приоритетных видов спорта и региональный перечень приоритетных видов спорта в разрезе регионов, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств;
- разрабатывает и утверждает правила по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта;
- утверждает составы организационных комитетов по подготовке национальных команд республики по видам спорта к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским играм и другим международным соревнованиям;
- проводит республиканские и международные спортивные соревнования совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями и местными исполнительными органами;
- совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями по национальным видам спорта организует проведение международных и республиканских соревнований, подготовку и участие национальных команд РК по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;
- осуществляет аккредитацию национальных спортивных федераций;
- утверждает правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта и их возврата;
- утверждает комплексные целевые программы по видам спорта и индивидуальные планы подготовки спортсменов национальных команд РК по видам спорта;
- ежегодно утверждает составы национальных и штатных национальных команд республики по видам спорта по представлению национальных аккредитованных спортивных федераций;
- назначает и освобождает от должностей главных тренеров национальных команд республики по видам спорта и государственных тренеров по видам спорта по представлению национальных аккредитованных спортивных федераций;
- осуществляет компенсационные выплаты членам национальных команд РК по видам спорта при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях;
- обеспечивает страхование при подготовке и участии членов национальных команд республики по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;
- утверждает единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий по предложениям национальных аккредитованных спортивных федераций и обеспечивает его реализацию;
- организует подготовку национальных команд РК по видам спорта среди лиц с инвалидностью и их участие в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и Всемирных специальных олимпийских играх, совместно с физкультурно-спортивными организациями;
- осуществляет руководство и контроль за работой по выполнению президентских тестов физической подготовленности населения РК;
- утверждает численный состав штатных национальных команд РК;
- утверждает правила определения единого оператора по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
