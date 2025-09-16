Обновлены функции Министерства туризма и спорта

Постановлением правительства от 18 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию специалистов в области физической культуры и спорта;

утверждает перечень военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта по согласованию с уполномоченным органом в области обороны, правоохранительными и специальными государственными органами РК, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта;

определяет перечень видов спорта высших достижений и порядок их финансирования за счет бюджетных средств;

организует и осуществляет подготовку и участие членов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;

организует и осуществляет подготовку и участие членов национальных команд республики по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;

разрабатывает и утверждает национальные стандарты спортивной подготовки по виду (видам) спорта;

утверждает лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта;

разрабатывает и утверждает размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд РК по видам спорта, их тренерам;

утверждает правила регистрации, снятия с учета и использования спортивных лошадей;

организует строительство и реконструкцию республиканских объектов спорта, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

утверждает перечень целевых индикаторов в области физической культуры и спорта;

ежегодно доводит до местных исполнительных органов показатели целевых индикаторов в области физической культуры и спорта;

согласовывает национальным аккредитованным спортивным федерациям методические пособия учебно-тренировочного процесса для каждой возрастной группы спортсменов по видам спорта;

координирует деятельность комплексных научных групп, временных научных коллективов при национальных командах РК по видам спорта или в подведомственных организациях; Кроме того, ряд функций изложен в следующей редакции: разрабатывает и утверждает правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

разрабатывает и утверждает правила проведения президентских тестов физической подготовленности населения РК;

утверждает размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта;

утверждает правила проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей по предложениям национальных аккредитованных спортивных федераций в соответствии с профессиональными стандартами;

утверждает правила формирования составов национальных и штатных национальных команд РК, команд республики и команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта;

утверждает возраст спортсменов по видам спорта для зачисления в физкультурно-спортивные организации, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, а также минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях по видам спорта по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;

утверждает правила компенсационных выплат членам национальных команд РК по видам спорта при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;

разрабатывает и утверждает правила расходования денег, выделяемых на спортивные мероприятия, в том числе на учебно-тренировочные сборы для физкультурно-спортивных организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов;

утверждает критерии и размеры выплат денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса;

разрабатывает и утверждает республиканский перечень приоритетных видов спорта и региональный перечень приоритетных видов спорта в разрезе регионов, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств;

разрабатывает и утверждает правила по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта;

утверждает составы организационных комитетов по подготовке национальных команд республики по видам спорта к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским играм и другим международным соревнованиям;

проводит республиканские и международные спортивные соревнования совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями и местными исполнительными органами;

совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями по национальным видам спорта организует проведение международных и республиканских соревнований, подготовку и участие национальных команд РК по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;

осуществляет аккредитацию национальных спортивных федераций;

утверждает правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта и их возврата;

утверждает комплексные целевые программы по видам спорта и индивидуальные планы подготовки спортсменов национальных команд РК по видам спорта;

ежегодно утверждает составы национальных и штатных национальных команд республики по видам спорта по представлению национальных аккредитованных спортивных федераций;

назначает и освобождает от должностей главных тренеров национальных команд республики по видам спорта и государственных тренеров по видам спорта по представлению национальных аккредитованных спортивных федераций;

осуществляет компенсационные выплаты членам национальных команд РК по видам спорта при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях;

обеспечивает страхование при подготовке и участии членов национальных команд республики по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;

утверждает единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий по предложениям национальных аккредитованных спортивных федераций и обеспечивает его реализацию;

организует подготовку национальных команд РК по видам спорта среди лиц с инвалидностью и их участие в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и Всемирных специальных олимпийских играх, совместно с физкультурно-спортивными организациями;

осуществляет руководство и контроль за работой по выполнению президентских тестов физической подготовленности населения РК;

утверждает численный состав штатных национальных команд РК;

утверждает правила определения единого оператора по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что обновлены функции Министерства торговли и интеграции.

