Успейте в срок: какие налоги и платежи должны уплатить казахстанцы до 26 августа

К казахстанцам 22 августа 2024 года обратились из Департамента государственных доходов (ДГД) по Алматы. Граждан призвали успеть в срок уплатить налоги и платежи, сообщает Zakon.kz.

В ДГД по Алматы напомнили, что в понедельник, 26 августа, истекает срок уплаты следующих налогов и социальных платежей:

За июль 2024 года:

КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июле.

ИПН с доходов, выплаченных в июле.

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП.

Социальный налог (СО).

Единый платеж (ЕП).

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ).

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

Социальные отчисления (СО).

Отчисления на ОСМС.

Взносы на ОСМС.

За август 2024 года:

Авансовые платежи по КПН.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За второй квартал 2024 года:

КПН и ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога.

Налог на добавленную стоимость (НДС).

Рентный налог на экспорт.

Налог на игорный бизнес.

Налог на добычу полезных ископаемых.

Земельный налог, текущий платеж, уплачиваемый юридическими лицами и ИП.

Налог на имущество, текущий платеж, уплачиваемый юридическими лицами и ИП.

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер не превышает 10000 МРП.

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя.

Плата за пользование земельными участками.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за цифровой майнинг.

За первое полугодие 2024 года:

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации.

Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации.

"Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки". Департамент государственных доходов по Алматы

21 августа 2024 года налоговики обратились к казахстанцам с важной информацией. Гражданам напомнили, что до завершения сроков сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования осталось меньше месяца.