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Успейте в срок: какие налоги и платежи должны уплатить казахстанцы до 26 августа

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К казахстанцам 22 августа 2024 года обратились из Департамента государственных доходов (ДГД) по Алматы. Граждан призвали успеть в срок уплатить налоги и платежи, сообщает Zakon.kz.

В ДГД по Алматы напомнили, что в понедельник, 26 августа, истекает срок уплаты следующих налогов и социальных платежей:

За июль 2024 года:

  • КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июле.
  • ИПН с доходов, выплаченных в июле.
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП.
  • Социальный налог (СО).
  • Единый платеж (ЕП).
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ).
  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
  • Социальные отчисления (СО).
  • Отчисления на ОСМС.
  • Взносы на ОСМС.

За август 2024 года:

  • Авансовые платежи по КПН.
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За второй квартал 2024 года:

  • КПН и ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога.
  • Налог на добавленную стоимость (НДС).
  • Рентный налог на экспорт.
  • Налог на игорный бизнес.
  • Налог на добычу полезных ископаемых.
  • Земельный налог, текущий платеж, уплачиваемый юридическими лицами и ИП.
  • Налог на имущество, текущий платеж, уплачиваемый юридическими лицами и ИП.
  • Платеж по возмещению исторических затрат, если размер не превышает 10000 МРП.
  • Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя.
  • Плата за пользование земельными участками.
  • Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
  • Плата за цифровой майнинг.

За первое полугодие 2024 года:

  • КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации.
  • Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации.
"Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки".Департамент государственных доходов по Алматы

21 августа 2024 года налоговики обратились к казахстанцам с важной информацией. Гражданам напомнили, что до завершения сроков сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования осталось меньше месяца.

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