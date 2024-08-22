Успейте в срок: какие налоги и платежи должны уплатить казахстанцы до 26 августа
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К казахстанцам 22 августа 2024 года обратились из Департамента государственных доходов (ДГД) по Алматы. Граждан призвали успеть в срок уплатить налоги и платежи, сообщает Zakon.kz.
В ДГД по Алматы напомнили, что в понедельник, 26 августа, истекает срок уплаты следующих налогов и социальных платежей:
За июль 2024 года:
- КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июле.
- ИПН с доходов, выплаченных в июле.
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП.
- Социальный налог (СО).
- Единый платеж (ЕП).
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ).
- Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
- Социальные отчисления (СО).
- Отчисления на ОСМС.
- Взносы на ОСМС.
За август 2024 года:
- Авансовые платежи по КПН.
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За второй квартал 2024 года:
- КПН и ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога.
- Налог на добавленную стоимость (НДС).
- Рентный налог на экспорт.
- Налог на игорный бизнес.
- Налог на добычу полезных ископаемых.
- Земельный налог, текущий платеж, уплачиваемый юридическими лицами и ИП.
- Налог на имущество, текущий платеж, уплачиваемый юридическими лицами и ИП.
- Платеж по возмещению исторических затрат, если размер не превышает 10000 МРП.
- Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя.
- Плата за пользование земельными участками.
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
- Плата за цифровой майнинг.
За первое полугодие 2024 года:
- КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации.
- Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации.
"Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки".Департамент государственных доходов по Алматы
21 августа 2024 года налоговики обратились к казахстанцам с важной информацией. Гражданам напомнили, что до завершения сроков сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования осталось меньше месяца.
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