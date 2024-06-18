Работу центров поддержки семьи регламентировали в Казахстане

Министр культуры и информации приказом от 14 июня 2024 года утвердила Правила осуществления деятельности центров поддержки семьи, сообщает Zakon.kz.

В правилах определены следующие понятия:

специальные социальные услуги – комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье) условия для преодоления оснований, объективно нарушающих жизнедеятельность человека и направленных на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;

– комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье) условия для преодоления оснований, объективно нарушающих жизнедеятельность человека и направленных на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества; трудная жизненная ситуация – ситуация, признанная по основаниям, предусмотренным Социальным кодексом, объективно нарушающей жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно;

– ситуация, признанная по основаниям, предусмотренным Социальным кодексом, объективно нарушающей жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно; контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей (контакт-центр "111") – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере информатизации, выполняющее функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей;

(контакт-центр "111") – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере информатизации, выполняющее функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей; интегрированная модель оказания лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержки в пределах компетенции государственных органов – организационный и функциональный подход, предусматривающий участие государственных органов под координацией уполномоченного государственного органа в целях усиления межведомственного взаимодействия.

Координация и методическое руководство деятельностью центров осуществляются уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики.

Центры финансируются за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством РК.



Центры осуществляют:

реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

реализацию иных мер по профилактике бытового насилия в соответствии с законодательством РК.

В центрах организуются структурные подразделения по:

консультации и комплексному сопровождению;

методологии и информационно-просветительской работе.

Центры содействуют в оказании помощи и всесторонней поддержки всем обратившимся лицам (семьям) на добровольной основе.

Помощь и всестороннюю поддержку лицам (семьям) оказывают:

при обращении самих лиц (семей);

при обращении в контакт-центр "111" по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей;

на основе сведений из информационных систем государственных органов;

при получении информации о лицах (семьях), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от государственных органов, консультативно-совещательных, коллегиальных органов, организаций и физических лиц;

на основе информации из средств массовой информации, социальных сетей.

В зависимости от потребностей лица (семьи) проводится:

консультация и/или информация перенаправляется в соответствующие организации в течение одного рабочего дня;

первичная оценка лица (семьи) для определения трудной жизненной ситуации и выработки мер реагирования в течение трех рабочих дней, а при угрозе жизни и здоровью – в течение одного рабочего дня с назначением незамедлительных мер реагирования;

определение потребностей для составления индивидуального плана работы для лиц (семей), определенных по итогам первичной оценки как находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Индивидуальный план работы составляется после определения потребностей на период не более одного года. К разработке индивидуального плана вместе с семьей привлекаются соответствующие специалисты, включая юристов, психологов, социальных педагогов, медицинских работников, социальных работников, сотрудников местных полицейских служб, представителей неправительственных организаций.

Мероприятия индивидуального плана работы указываются раздельно по каждому виду государственной поддержки в пределах компетенции государственных органов, мер активного участия лица (семьи) в улучшении своей жизненной ситуации. Каждое указанное мероприятие содержит сроки реализации.

Разработанный индивидуальный план работы подписывается сотрудником центра и лицом (семьей) и утверждается руководителем центра. По необходимости индивидуальный план работы пересматривают и корректируют.

Основаниями для прекращения реализации мероприятий индивидуального плана работы являются:

лицо (семья) и государственные органы и организации выполнили мероприятия индивидуального плана работы;

отказ лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от дальнейшего сопровождения;

невыполнение лицом (семьей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации, мероприятий индивидуального плана работы;

объективные подтвержденные основания, имеющие индивидуальный характер.

Центры организуют работу мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В состав мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, входят представители органов образования, здравоохранения, внутренних дел под координацией местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения. Состав мобильных групп утверждается распоряжением акима района, акима района города сроком на один календарный год.

При поступлении информации о непосредственной угрозе жизни и здоровью лицу (семье) центры привлекают мобильные группы для разработки мер незамедлительного реагирования. В плане мер реагирования определяются меры всесторонней поддержки, ответственные за их реализацию местные исполнительные и территориальные органы, организации.

Центры оказывают следующие меры поддержки лицам с признаками бытового насилия:

информационную, юридическую, психологическую помощь;

помощь в трудоустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

предоставление консультаций по вопросам мер государственной поддержки;

предоставление временного проживания сроком до одного месяца.

Для идентификации лиц с признаками бытового насилия центр в течение двух рабочих дней перенаправляет лицо в организации, предоставляющие специальные социальные услуги жертвам бытового насилия.

Предоставление временного проживания лицам с признаками бытового насилия осуществляется за счет бюджетных средств, на основании направления районных (городских) уполномоченных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения, здравоохранения, внутренних дел по месту фактического нахождения лица (семьи), а также по личному обращению лица непосредственно в центры.

При обращении лиц с несовершеннолетними детьми прием в центры осуществляется вместе с ними, о чем в течение 24 часов центры письменно извещают правоохранительные органы и органы, осуществляющие функции по опеке и попечительству.

Штатное расписание работников центров устанавливается местными исполнительными органами районов и городов с соблюдением минимальных штатных нормативов работников центра.

В минимальный штат сотрудников центра входят:

директор;

заместитель директора;

главный бухгалтер;

руководитель структурного подразделения;

бухгалтер;

инспектор по кадрам;

менеджер по государственным закупкам;

социальный работник;

психолог;

юрист;

специалист по работе со средствами массовой информации и общественностью;

специалист по аналитике и мониторингу;

специалист по защите информации / информационных технологий;

специалист по профилактической работе с населением;

водитель;

сторож;

уборщица;

дворник;

специалист по социальной работе;

социальный работник;



кейс-менеджер.

Приказ вводится в действие с 28 июня 2024 года.