Могут ли Атырау признать зоной экологического бедствия, рассказал глава региона

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года прокомментировал возможность признания областного центра – Атырау – зоной экологического бедствия, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что на сегодня ведется работа по определению экологического статуса региона.

"Чтобы принять такое решение (признать Атырау зоной экологического бедствия. – Прим. ред.), должна быть сформирована межведомственная комиссия. На сегодня мы активно работаем с Минэкологии и Минздравом. Наряду с этим на сегодня совместно с Минздравом для проведения научных исследований с ВОЗ провели совещание и пришли к соглашению, что по результатам их исследования будет принято решение по данному вопросу. На сегодня с ВОЗ проводим работу. Это работа не одного дня. Для этого нужно провести ряд исследований. Всемирная организация здравоохранения составляет методику и потом они передадут ее нам и мы в ее рамках проведем работы", – сказал глава региона.

Тогда же, по словам акима, будет решаться поднимаемый жителями вопрос о предоставлении им компенсации или льготы на обследование и лечение.

Ранее аким Атырауской области ответил на вопрос о том, есть ли у региона будущее и рассказал, что делается для его развития.