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Право

Создана новая СЭЗ – "Хоргос – Восточные ворота"

Хоргос, Международный Центр Приграничного Сотрудничества, МЦПС, беспошлинная торговля между Китаем и Казахстаном, торговые отношения Китая и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 12:38 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства Казахстан от 1 июля 2025 года "О некоторых вопросах специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • Положение о специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные ворота";
  • целевые индикаторы СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". 

СЭЗ расположена на территории области Жетысу, ее территория 5431,5 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.

Она имеет несколько зон:

  • Логистическая зона
  • Индустриальная зона
  • Портовая зона (аэрохаб).

СЭЗ создается в целях:

  • ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
  • создания эффективного транспортно-логистического и индустриального центра, обеспечивающего интересы торгово-экспортной деятельности, и реализации транзитного потенциала Республики Казахстан, а также способствующего развитию экономического и культурного обмена с сопредельными государствами;
  • развития приграничного торгово-экономического сотрудничества.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Ожидается, что к 2030 году на территории СЭЗ будет создано 20 500 рабочих мест в 85 компаниях, объем производства товаров и услуг (работ) составит 1171,3 млрд тенге.

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 75%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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