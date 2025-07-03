Создана новая СЭЗ – "Хоргос – Восточные ворота"
Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства Казахстан от 1 июля 2025 года "О некоторых вопросах специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- Положение о специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные ворота";
- целевые индикаторы СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".
СЭЗ расположена на территории области Жетысу, ее территория 5431,5 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.
Она имеет несколько зон:
- Логистическая зона
- Индустриальная зона
- Портовая зона (аэрохаб).
СЭЗ создается в целях:
- ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
- создания эффективного транспортно-логистического и индустриального центра, обеспечивающего интересы торгово-экспортной деятельности, и реализации транзитного потенциала Республики Казахстан, а также способствующего развитию экономического и культурного обмена с сопредельными государствами;
- развития приграничного торгово-экономического сотрудничества.
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.
Ожидается, что к 2030 году на территории СЭЗ будет создано 20 500 рабочих мест в 85 компаниях, объем производства товаров и услуг (работ) составит 1171,3 млрд тенге.
Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 75%.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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