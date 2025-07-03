Создана новая СЭЗ – "Хоргос – Восточные ворота"

Принято постановление правительства Казахстан от 1 июля 2025 года "О некоторых вопросах специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Положение о специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные ворота";

целевые индикаторы СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".

СЭЗ расположена на территории области Жетысу, ее территория 5431,5 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.

Она имеет несколько зон:

Логистическая зона

Индустриальная зона

Портовая зона (аэрохаб).

СЭЗ создается в целях:

ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;

создания эффективного транспортно-логистического и индустриального центра, обеспечивающего интересы торгово-экспортной деятельности, и реализации транзитного потенциала Республики Казахстан, а также способствующего развитию экономического и культурного обмена с сопредельными государствами;

развития приграничного торгово-экономического сотрудничества.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Ожидается, что к 2030 году на территории СЭЗ будет создано 20 500 рабочих мест в 85 компаниях, объем производства товаров и услуг (работ) составит 1171,3 млрд тенге.

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 75%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.