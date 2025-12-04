Обновлены правила представления отчетности кредитным бюро
Так, говорится, что отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".
Отчетность, подписанная посредством электронно-цифровой подписи руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.
Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.
Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.
Указывается, что Кредитное бюро представляет в Национальный банк ежеквартально, не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом:
- отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации;
- отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала.
Поставщиками информации являются:
- Банки второго уровня;
- Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;
- Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей;
- Государственная корпорация "Правительство для граждан";
- Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги;
- Коллекторские агентства;
- Иные лица на основании договоров о предоставлении информации.
Постановление вводится в действие с 14 декабря 2025 года.
При этом ранее действовавшие Правила представления отчетности кредитным бюро утрачивают силу.