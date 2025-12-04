Обновлены правила представления отчетности кредитным бюро

Постановлением правления Национального банка от 24 ноября 2025 года утверждены Правила представления отчетности кредитным бюро, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

Отчетность, подписанная посредством электронно-цифровой подписи руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Указывается, что Кредитное бюро представляет в Национальный банк ежеквартально, не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом:

отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации;

отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала.

Поставщиками информации являются:

Банки второго уровня;

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;

Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей;

Государственная корпорация "Правительство для граждан";

Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги;

Коллекторские агентства;

Иные лица на основании договоров о предоставлении информации.

Постановление вводится в действие с 14 декабря 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила представления отчетности кредитным бюро утрачивают силу.