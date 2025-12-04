#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Финансы

Обновлены правила представления отчетности кредитным бюро

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:30 Фото: freepik
Постановлением правления Национального банка от 24 ноября 2025 года утверждены Правила представления отчетности кредитным бюро, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что отчетность представляется в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

Отчетность, подписанная посредством электронно-цифровой подписи руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем кредитного бюро или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Указывается, что Кредитное бюро представляет в Национальный банк ежеквартально, не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом:

  • отчет о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй и о количестве договоров о предоставлении займов, услуг и условных обязательств в разрезе поставщиков информации;
  • отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала.

Поставщиками информации являются:

  • Банки второго уровня;
  • Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
  • Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;
  • Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей;
  • Государственная корпорация "Правительство для граждан";
  • Субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги;
  • Коллекторские агентства;
  • Иные лица на основании договоров о предоставлении информации. 

Постановление вводится в действие с 14 декабря 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила представления отчетности кредитным бюро утрачивают силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк
10:45, 15 июля 2025
Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк
Для банков в Казахстане примут единые правила представления отчетности
09:24, 23 июля 2025
Для банков в Казахстане примут единые правила представления отчетности
Банкам Казахстана сократят сроки предоставления отчетности по валютным операциям клиентов
13:56, 15 января 2025
Банкам Казахстана сократят сроки предоставления отчетности по валютным операциям клиентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: