Новые правила пребывания в Кыргызстане: что важно знать гражданам Казахстана

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики напомнили о новых правилах пребывания граждан Казахстана в КР с 1 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали сегодня, 4 декабря, в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР:

"Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года №541, с 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила пребывания для граждан Республики Казахстан".

Ключевые изменения:

– Новый порядок расчета безвизового срока

С 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан смогут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Отмечается, что этот принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов.

– Регистрация по месту пребывания

Граждане Казахстана освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания.

При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной.

– Ответственность за превышение сроков пребывания

В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

– Основания для продления пребывания

Продлить срок законного нахождения в Кыргызской Республике возможно при наличии следующих документов:

регистрация по месту пребывания;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

статусы "Кайрылман";

"Мекен-карт";

"Резидент-карт";

а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.

