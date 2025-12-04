Новые правила пребывания в Кыргызстане: что важно знать гражданам Казахстана
Как проинформировали сегодня, 4 декабря, в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР:
"Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года №541, с 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила пребывания для граждан Республики Казахстан".
Ключевые изменения:
– Новый порядок расчета безвизового срока
С 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан смогут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда.
Отмечается, что этот принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов.
– Регистрация по месту пребывания
Граждане Казахстана освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания.
При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной.
– Ответственность за превышение сроков пребывания
В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.
– Основания для продления пребывания
Продлить срок законного нахождения в Кыргызской Республике возможно при наличии следующих документов:
- регистрация по месту пребывания;
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- статусы "Кайрылман";
- "Мекен-карт";
- "Резидент-карт";
- а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.
