Конституционный суд: шестимесячный срок принятия наследства не ограничивает конституционные права

Конституционный суд вынес решение о том, что положение о шестимесячном сроке принятия наследства не ограничивает конституционные права, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился казахстанец по поводу проверки на соответствие Конституции пункта 1 статьи 1072-2 Гражданского кодекса РК.

Заявитель обратился в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства, а также о признании недействительными свидетельства о праве на наследство и договоров дарения. Он указал, что не знал о наличии имущества, оставшегося после смерти его отца, и, соответственно, не мог принять наследство в установленный законом срок.

Мужчина обращался в суды общей юрисдикции, по результатам рассмотрения которых в удовлетворении иска было окончательно отказано.

Он считает, что примененная судами норма пункта 1 статьи 1072-2 Гражданского кодекса нарушает его конституционные права.

Что ответили в КС

В Конституционном суде отметили, что оспариваемая норма не связана с признанием различных форм собственности или их защитой, как предусмотрено пунктом 1 статьи 6 Конституции.

"Норма применяется ко всем наследникам одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств, что не нарушает требования статьи 14 Конституции о равенстве и недискриминации. Также оспариваемая норма не связана с лишением имущества иначе как по решению суда, как установлено пунктом 3 статьи 26 Конституции", – пояснили в Конституционном суде.

Там добавили, что право на наследование предполагает соблюдение установленных законом условий, в том числе сроков для принятия наследства. Эти сроки направлены на защиту прав других наследников, сохранность имущества и стабильность гражданского оборота.

В Конституционном суде также подчеркнули, что закон допускает возможность восстановления срока для принятия наследства по уважительным причинам, если наследник обращается в суд в течение шести месяцев после устранения причин пропуска (статья 1072-3 Гражданского кодекса). Следовательно, оспариваемая норма не является препятствием для реализации права на наследство.

Конституционный суд пришел к выводу, что пункт 1 статьи 1072-2 Гражданского кодекса не затрагивает конституционные права и свободы, указанные в обращении. Оценка судебных решений и оснований восстановления срока принятия наследства не входит в компетенцию Конституционного суда.