Верховный суд Казахстана разъяснил порядок освещения процесса по делу Бишимбаева

27 марта 2024 года заведующая Отделом коммуникаций Верховного суда Казахстана Перизат Садуакас разъяснила порядок информационного освещения и участия СМИ в судебном процессе по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось закрытое заседание, где проходит отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева. На нем будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и два запасных).

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В связи с этим, как напомнила Перизат Садуакас, вчера разъясняли порядок отбора в коллегию присяжных заседателей.

"Хочу отметить, что суд Республики Казахстан в первую очередь нацелен на рассмотрение дел на основе соблюдения принципов законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и гласности. Как вам известно, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении К. Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу", – написала она в Facebook.

Таким образом, по ее словам, через онлайн-трансляцию любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса.

"Данное решение подтверждает, что судебное разбирательство было и будет проходить открыто и прозрачно. Напомню, предварительное слушание дела прошло с соблюдением принципа гласности. С учетом большего количества участников процесса и желающих присутствовать на нем дополнительно были организованы два зала, где велась онлайн-трансляция заседания. Сегодня хочу разъяснить порядок информационного освещения и участия сми в процессе". Перизат Садуакас

Алгоритм информационного освещения:

Сразу после отбора присяжных на официальных аккаунтах Верховного суда РК будет опубликован пресс-релиз об итогах отбора присяжных с указанием даты и времени проведения следующего судебного заседания в открытом режиме с участием СМИ; После пресс-релиза будет опубликован пресс-анонс со ссылкой на онлайн-трансляцию открытых судебных заседаний по данному делу; Все желающие и представители СМИ могут наблюдать за ходом процесса.

Перизат Садуакас попросила учесть следующее:

С учетом вместимости помещения в судебный зал смогут пройти только 10-15 камер с оператором, но без журналистов (в порядке согласования, по очереди);

Для журналистов подготовлен специальный зал (6 этаж, 50 посадочных мест) с онлайн-трансляцией.

Она отметила, что запрещается:

в целях ограждения присяжных от возможного давления, в том числе от того, чтобы их личности не были раскрыты, фотовидеосъемка коллегии присяжных заседателей;

передвигаться по залу, выходить из зала до конца процесса, шуметь, разговаривать (между собой, по телефону), отвлекать участников процесса.

"Вся информация о ходе данного процесса будет оперативно размещена на официальных аккаунтах ВС в социальных сетях. Подписывайтесь на Telegram-канал Верховного суда и следите за сообщениями на официальных аккаунтах ВС в социальных сетях". Перизат Садуакас

11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

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