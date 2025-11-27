#АЭС в Казахстане
Общество

Историю Казахстана будут преподавать в Костанайском филиале Челябинского университета

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 10:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Сената 27 ноября 2025 года ратифицировали Соглашение о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение направлено на законодательное обеспечение деятельности вуза на территории Казахстана и закрепление условий его функционирования.

"В настоящее время в учебном заведении обучаются 3048 студентов. Ратификация соглашения позволит осуществлять лицензирование и аккредитацию деятельности филиала в соответствии с законодательством Казахстана и России, а также пересмотреть образовательные программы. Учебное заведение будет осуществлять подготовку специалистов по направлениям: "юриспруденция", "лингвистика", "филология", "экономика", "менеджмент". Предусматривается обучение на казахском, русском и других языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартами высшего и (или) послевузовского образования обеих стран. Кроме того, по всем специальностям будет обеспечено преподавание дисциплин "История Казахстана" и "Философия", – сказал депутат Сената Алтынбек Нухулы.

При этом прием студентов в Костанайский филиал Челябинского государственного университета будет проводиться на основании результатов Единого национального тестирования.

Признание дипломов об образовании и квалификации выпускников осуществляется в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Казахстан и Россия, а также в соответствии с законодательством этих государств.

"Ратификация соглашения позволит обеспечить правовое регулирование деятельности филиала, гарантировать права студентов и преподавателей, а также укрепить сотрудничество Казахстана и России в сфере образования. Реализация документа не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не приведет к отрицательным социальным или экономическим последствиям", – добавил Нухулы.

В октябре 2025 года Мажилис ратифицировал соглашение о филиале Челябинского университета в Костанае.

Азамат Сыздыкбаев
