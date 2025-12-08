#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Право

Представление годового отчета об исполнении бюджета: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 11:57 Фото: freepik
Постановлением правительства от 3 декабря 2025 года внесены дополнения в Правила составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми пунктами, в которых говорится, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета разрабатывает проект Дорожной карты по исполнению рекомендаций Высшей аудиторской палаты РК к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за соответствующий отчетный год и направляет его на согласование в Высшую аудиторскую палату.

Высшая аудиторская палата в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта Дорожной карты согласовывает его либо представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета рекомендации и предложения к проекту Дорожной карты.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета определяет сроки реализации проекта Дорожной карты по согласованию с государственными органами, ответственными за исполнение его мероприятий, на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды.

После согласования проекта Дорожной карты с Высшей аудиторской палатой центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета направляет его на утверждение в Аппарат правительства РК.

Также говорится, что государственные органы, ответственные за исполнение пунктов Дорожной карты, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию о ходе реализации пунктов Дорожной карты, срок исполнения которых приходится на отчетный период.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет сбор и аналитику информации об исполнении пунктов Дорожной карты ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Высшую аудиторскую палату для принятия решения о снятии с контроля пунктов Дорожной карты.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета после получения позиции Высшей аудиторской палаты направляет в Аппарат правительства РК информацию о ходе реализации пунктов Дорожной карты и информацию Высшей аудиторской палаты о результатах мониторинга по исполнению Дорожной карты.

Постановление вводится в действие с 16 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены новые правила составления отчета об исполнении бюджета
14:27, 01 августа 2025
Утверждены новые правила составления отчета об исполнении бюджета
В Мажилис внесли отчет об исполнении республиканского бюджета
11:03, 18 июня 2025
В Мажилис внесли отчет об исполнении республиканского бюджета
Правила исполнения бюджета на 2025 год: внесены изменения
12:06, 22 сентября 2025
Правила исполнения бюджета на 2025 год: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: