Представление годового отчета об исполнении бюджета: внесены изменения

Постановлением правительства от 3 декабря 2025 года внесены дополнения в Правила составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми пунктами, в которых говорится, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета разрабатывает проект Дорожной карты по исполнению рекомендаций Высшей аудиторской палаты РК к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за соответствующий отчетный год и направляет его на согласование в Высшую аудиторскую палату.

Высшая аудиторская палата в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта Дорожной карты согласовывает его либо представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета рекомендации и предложения к проекту Дорожной карты.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета определяет сроки реализации проекта Дорожной карты по согласованию с государственными органами, ответственными за исполнение его мероприятий, на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды.

После согласования проекта Дорожной карты с Высшей аудиторской палатой центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета направляет его на утверждение в Аппарат правительства РК.

Также говорится, что государственные органы, ответственные за исполнение пунктов Дорожной карты, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию о ходе реализации пунктов Дорожной карты, срок исполнения которых приходится на отчетный период.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет сбор и аналитику информации об исполнении пунктов Дорожной карты ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Высшую аудиторскую палату для принятия решения о снятии с контроля пунктов Дорожной карты.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета после получения позиции Высшей аудиторской палаты направляет в Аппарат правительства РК информацию о ходе реализации пунктов Дорожной карты и информацию Высшей аудиторской палаты о результатах мониторинга по исполнению Дорожной карты.

Постановление вводится в действие с 16 декабря 2025 года.