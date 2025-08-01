#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
540.78
618.65
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
540.78
618.65
6.71
Право

Утверждены новые правила составления отчета об исполнении бюджета

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 14:27 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 29 июля 2025 года утверждены новые Правила составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, проведенные за отчетный финансовый год.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год отражает показатели утвержденного, уточненного, скорректированного бюджетов.

Скорректированный бюджет учитывает изменение показателей утвержденного (уточненного) республиканского бюджета на основании постановлений правительства и иных нормативных правовых актов.

Отклонение, процентное отношение сумм исполнения поступлений бюджета или оплаченных обязательств по республиканским бюджетным программам за отчетный финансовый год исчисляются к скорректированному бюджету, отражаются в отчете об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год и аналитическом отчете об исполнении республиканского бюджета.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год включает:

  • пояснительную записку;
  • аналитический отчет об исполнении статей закона о республиканском бюджете за отчетный финансовый год;
  • отчет об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год, представляющий собой данные об исполнении показателей республиканского бюджета, согласно приложениям к закону о республиканском бюджете;
  • аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета по поступлениям, расходам, составленный на основе результатов мониторинга, оценки результатов;
  • аналитический отчет по поступлениям консолидированного бюджета;
  • сводные отчеты субъектов квазигосударственного сектора и иных получателей бюджетных средств;
  • годовую консолидированную финансовую отчетность об исполнении республиканского бюджета;
  • отчеты администраторов бюджетных программ о результатах мониторинга осуществления функций центральных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, принятых решениях и мерах;
  • отчеты субъектов квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов (части чистого дохода) в республиканский бюджет;
  • итоги оценки результатов;
  • Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором.

Правила также устанавливают порядок:

  1. Составления пояснительной записки.
  2. Составления аналитического отчета об исполнении статей Закона о республиканском бюджете за отчетный финансовый год.
  3. Составления отчета об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год и т.д. 

Новые правила вводятся в действие с 1 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Распределение после вуза возвращают в России: как это отразится на студентах-казахстанцах
Право
16:03, Сегодня
Распределение после вуза возвращают в России: как это отразится на студентах-казахстанцах
В Казахстане ужесточат требования к аттестации специалистов карьерных центров
Право
16:00, Сегодня
В Казахстане ужесточат требования к аттестации специалистов карьерных центров
Минпросвещения утвердило концептуальные подходы отбора педагогов в кадровый резерв
Право
14:59, Сегодня
Минпросвещения утвердило концептуальные подходы отбора педагогов в кадровый резерв
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: