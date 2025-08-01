Утверждены новые правила составления отчета об исполнении бюджета

Постановлением правительства от 29 июля 2025 года утверждены новые Правила составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, проведенные за отчетный финансовый год.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год отражает показатели утвержденного, уточненного, скорректированного бюджетов.

Скорректированный бюджет учитывает изменение показателей утвержденного (уточненного) республиканского бюджета на основании постановлений правительства и иных нормативных правовых актов.

Отклонение, процентное отношение сумм исполнения поступлений бюджета или оплаченных обязательств по республиканским бюджетным программам за отчетный финансовый год исчисляются к скорректированному бюджету, отражаются в отчете об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год и аналитическом отчете об исполнении республиканского бюджета.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год включает:

пояснительную записку;

аналитический отчет об исполнении статей закона о республиканском бюджете за отчетный финансовый год;

отчет об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год, представляющий собой данные об исполнении показателей республиканского бюджета, согласно приложениям к закону о республиканском бюджете;

аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета по поступлениям, расходам, составленный на основе результатов мониторинга, оценки результатов;

аналитический отчет по поступлениям консолидированного бюджета;

сводные отчеты субъектов квазигосударственного сектора и иных получателей бюджетных средств;

годовую консолидированную финансовую отчетность об исполнении республиканского бюджета;

отчеты администраторов бюджетных программ о результатах мониторинга осуществления функций центральных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, принятых решениях и мерах;

отчеты субъектов квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов (части чистого дохода) в республиканский бюджет;

итоги оценки результатов;

Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором.

Правила также устанавливают порядок:

Составления пояснительной записки. Составления аналитического отчета об исполнении статей Закона о республиканском бюджете за отчетный финансовый год. Составления отчета об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год и т.д.

Новые правила вводятся в действие с 1 июля 2026 года.