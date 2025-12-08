Правила обмена информацией между правоохранительными органами: внесены изменения

Совместным приказом АФМ и генпрокурора внесены изменения в Правила получения уполномоченным органом по финмониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных госорганов информации, необходимой для противодействия отмыванию доходов, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в редакции – Правила и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сами правила также изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для получения информации обязательным условием является наличие у пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу основания, предусмотренного законодательством, а также регистрации в системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (СИО ПСО).

Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу обеспечивает обоснованность запроса, соблюдение законодательства о персональных данных и их защите, иной охраняемой законом тайны, а также их использование исключительно в целях, заявленных в запросе.

Запрашиваемая информация отражается в отчетных материалах по исполненным заданиям.

Доступ к СИО ПСО пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу предоставляется при соблюдении условий для работы с системой.

Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу через портал СИО ПСО направляет в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (оператор СИО ПСО) электронную заявку на организацию доступа к системе.

Оператор СИО ПСО проверяет электронную заявку и в течение суток со дня ее поступления принимает одно из следующих решений:

зарегистрировать пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу в СИО ПСО;

отказать в регистрации, если сведения, указанные в электронной заявке, являются недостоверными, неполными и неактуальными.

Отказ в СИО ПСО подписывается посредством электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра РК (ЭЦП).

В случае изменения прав пользователя по причине перевода на другую должность или подразделение пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу в течение 24 часов с момента подписания приказа направляет посредством портала СИО ПСО электронную заявку.

Оператор СИО ПСО при получении электронной заявки на редактирование или блокировку пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу незамедлительно редактирует или блокирует доступ данного пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Вход в СИО ПСО начинается с прохождения пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу процедуры многофакторной аутентификации, включая проверку ЭЦП и биометрии (отпечатков пальцев либо Face ID), либо SMS-кода, направляемого на сотовый номер телефона, указанный им при регистрации.

Все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу к базам данных государственных органов отправляются с использованием ЭЦП.

Передача пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу средств ЭЦП другим лицам не допускается.

В случае утери ЭЦП пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу незамедлительно отзывает свой ЭЦП через личный кабинет Национального удостоверяющего центра РК.

Для обеспечения информационной безопасности пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу периодически, но не менее одного раза в месяц меняет пароль к ЭЦП.

Доступ пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу предоставляется круглосуточно, кроме времени простоя, при аварийных ситуациях или проведения плановых технических работ, опубликованных на портале СИО ПСО.

Предусмотрено, что все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу фиксируются в журнале регистрации событий (Log-журнал) и архивируются по мере заполнения.

Архив Log-журналов СИО ПСО содержит данные о запросах и результатах их обработки за все время работы СИО ПСО.

Оператор СИО ПСО обеспечивает конфиденциальность и не распространяет личную информацию о пользователях уполномоченного органа по финансовому мониторингу и их запросах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.

При установлении нарушений норм законодательства в сфере информационной безопасности, указанных в настоящих Правилах, оператор СИО ПСО блокирует доступ к СИО ПСО лицам, допустившим нарушения, оповещает уполномоченный орган по финансовому мониторингу и принимает меры по рассмотрению вопроса об ответственности лиц.

Оператор СИО ПСО не допускает незаконные сбор и обработку, а также разглашение информации, полученной из СИО ПСО.

Совместный приказ вводится в действие с 16 декабря 2025 года.