В Шымкенте определили места, где запрещено находиться с животными

Постановлением акимата города Шымкента от 27 ноября 2025 года определены места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, при необходимости оборудования мест для выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Места, в которых запрещено выгуливание домашних животных: Территории детских дошкольных организаций. Территории образовательных организаций. Территории физкультурно-спортивных организаций. Территории медицинских и лечебных учреждений. Территории организаций культуры. Территории детских и спортивных игровых площадок. Территории, где разрешено купание людей. Территории, где установлены запрещающие знаки, не предназначенные для выгула. Места, в которых запрещено нахождение с животными с иной целью: Предприятия общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением).

Торговые и производственные залы продовольственных магазинов сервисного обслуживания.

Культурные учреждения (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак).

Религиозные организации (объединения).

Помещения детских организаций.

Помещения образовательных организаций.

Помещения медицинских организаций. При этом аппаратам акимов районов города предписано обеспечить при необходимости оборудование мест для выгула домашних животных. Постановление вводится в действие с 18 января 2026 года.

