В Шымкенте определили места, где запрещено находиться с животными
Фото: pixabay
Постановлением акимата города Шымкента от 27 ноября 2025 года определены места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, при необходимости оборудования мест для выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.
Места, в которых запрещено выгуливание домашних животных:
- Территории детских дошкольных организаций.
- Территории образовательных организаций.
- Территории физкультурно-спортивных организаций.
- Территории медицинских и лечебных учреждений.
- Территории организаций культуры.
- Территории детских и спортивных игровых площадок.
- Территории, где разрешено купание людей.
- Территории, где установлены запрещающие знаки, не предназначенные для выгула.
Места, в которых запрещено нахождение с животными с иной целью:
- Предприятия общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением).
- Торговые и производственные залы продовольственных магазинов сервисного обслуживания.
- Культурные учреждения (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак).
- Религиозные организации (объединения).
- Помещения детских организаций.
- Помещения образовательных организаций.
- Помещения медицинских организаций.
При этом аппаратам акимов районов города предписано обеспечить при необходимости оборудование мест для выгула домашних животных.
Постановление вводится в действие с 18 января 2026 года.
