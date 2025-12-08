#Казахстан в сравнении
Право

В Шымкенте определили места, где запрещено находиться с животными

запрет в Шымкенте на гуляние с животными, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:59 Фото: pixabay
Постановлением акимата города Шымкента от 27 ноября 2025 года определены места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, при необходимости оборудования мест для выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Места, в которых запрещено выгуливание домашних животных:

  1. Территории детских дошкольных организаций.
  2. Территории образовательных организаций.
  3. Территории физкультурно-спортивных организаций.
  4. Территории медицинских и лечебных учреждений.
  5. Территории организаций культуры.
  6. Территории детских и спортивных игровых площадок.
  7. Территории, где разрешено купание людей.
  8. Территории, где установлены запрещающие знаки, не предназначенные для выгула.

Места, в которых запрещено нахождение с животными с иной целью:

  • Предприятия общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением).
  • Торговые и производственные залы продовольственных магазинов сервисного обслуживания.
  • Культурные учреждения (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак).
  • Религиозные организации (объединения).
  • Помещения детских организаций.
  • Помещения образовательных организаций.
  • Помещения медицинских организаций.

При этом аппаратам акимов районов города предписано обеспечить при необходимости оборудование мест для выгула домашних животных.

Постановление вводится в действие с 18 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
В Алматы разработали новые правила содержания и выгула домашних животных
16:23, 11 марта 2025
В Алматы разработали новые правила содержания и выгула домашних животных
В Астане разработали новые правила содержания и выгула домашних животных
12:12, 27 января 2025
В Астане разработали новые правила содержания и выгула домашних животных
Правила содержания и выгула столичных домашних животных планируют изменить
15:13, 17 июня 2024
Правила содержания и выгула столичных домашних животных планируют изменить
