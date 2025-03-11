В Алматы разработали новые правила содержания и выгула домашних животных

Подготовлен проект решения маслихата города Алматы, которым утверждаются новые Правила содержания и выгула домашних животных в городе, сообщает Zakon.kz.

К требованиям по содержанию домашних животных относятся:

условия содержания домашних животных, соответствуют их биологическим, видовым и индивидуальным особенностями, удовлетворяют их естественные потребности;

обеспечение профилактики, диагностики, лечения и ликвидации болезней домашних животных.

Владельцы и ответственные лица домашнего животного должны обеспечивать условия, не допускающие возникновения опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.

Не допускается содержание домашнего животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Также говорится, что владельцы домашних животных не должны допускать загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и наносить вред окружающей среде.

Содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный жилой дом), занятых несколькими семьями, осуществляется с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей, с учетом медицинских противопоказаний.

Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха допускается с соблюдением требований законодательства в области здравоохранения.

Указывается, что владелец при наличии домашнего животного, требующего особой ответственности, осуществляет предупредительную надпись при входе на данную территорию.

При этом говорится, что допускается заселение в гостиницу владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией.

Вместе с тем не допускается оставление домашних животных без присмотра.

В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:

помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;

передает его на временное содержание третьим лицам;

помещает в зоологическую гостиницу.

При невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец или ответственное лицо принимает меры к дальнейшему устройству домашнего животного.

Также указывается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.

Собаки должны содержаться в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий, собака должна находиться в вольере или на привязи.

Порядок выгула домашних животных

Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.

Владелец домашнего животного для обеспечения общественной безопасности должен соблюдать выгул домашних животных в порядке, установленном местными представительными органами.

Выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если домашнее животное, требующее особой ответственности владельца животного, находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного или ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании.

При выгуле домашних животных (за исключением домашних животных, требующих особой ответственности) владельцы соблюдают следующие требования:

собака находится в общественных местах на поводке не превышающего два метра;

намордник надевается на собаку при ее транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

при переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий 1,5 метров, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

в местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки может пересечь территорию с собакой в наморднике и на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, не создавая опасности окружающим;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак.

Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

Также говорится, что владельцы и ответственные лица, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, содержат их на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки находятся в вольере или на привязи.

На территории населенного пункта не допускается:

самовыгул собак;

выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки выгула домашних животных, кроме случаев организации спортивных и иных мероприятий по согласованию с администрацией;

купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах.

При этом нахождение и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений определяется собственником (администрацией) этих организаций и учреждений с соблюдением действующего законодательства.

Указывается, что местный исполнительный орган города в области ответственного обращения с животными определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 марта.