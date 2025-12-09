Правила государственных закупок изменили в Казахстане

Министр финансов приказом от 4 декабря 2025 года внес поправки в ряд приказов по вопросам государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в Правила осуществления государственных закупок.

Так, уточняется, что при осуществлении государственных закупок строительно-монтажных работ заказчики в годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок) размещают на веб-портале проектно-сметную документацию с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы проекта. При этом данное требование не распространяется на осуществление государственных закупок способом конкурса по строительству "под ключ".

Также изменились требования к финансовой устойчивости потенциального поставщика.

Потенциальный поставщик признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки;

части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки; показатель уплаченных налогов за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее трех процентов от доходов потенциального поставщика.

от доходов потенциального поставщика. стоимость основных средств потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки, но не более 400 тыс. МРП ;

части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки, но ; фонд оплаты труда работников потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки.

Сведения органов государственных доходов обновляются на веб-портале за последний рассчитываемый год трехлетнего периода один раз в течение календарного года не позднее 1 октября, предшествующего году применения данных сведений, за исключением случаев объединения на веб-портале показателей финансовой устойчивости реорганизованного юридического лица (правопреемника) путем слияния, присоединения.

Для целей осуществления государственных закупок объединение показателей финансовой устойчивости не допускается, за исключением показателей по основным средствам и фонду оплаты труда.

При этом обновление показателей финансовой устойчивости реорганизованного юридического лица (правопреемника) осуществляется при условии соответствия основного вида деятельности реорганизуемых юридических лиц в течение полных 3 финансовых годов (непрерывно), предшествующих предыдущему году на первом уровне (секции) структуры общего классификатора видов экономической деятельности.

Сведения органов государственных доходов такого реорганизованного юридического лица (правопреемника) обновляются на веб-портале на основании обращения потенциального поставщика.

В случаях выявления органами государственных доходов фактов снижения, а также искажения и (или) не отражения показателей финансовой устойчивости, влекущие их завышение, в том числе путем представления потенциальными поставщиками дополнительных форм налоговых отчетностей и (или) отзыва налоговых деклараций, уполномоченный орган:

корректирует на веб-портале сведения по таким потенциальным поставщикам согласно фактическим данным органов государственных доходов, за исключением:

- увеличения доходов, не влияющих на уменьшение размера условной скидки за показатель уплаченных налогов;

- снижения доходов, не влияющих на увеличение размера условной скидки за показатель уплаченных налогов;

не отображает на веб-портале показатели финансовой устойчивости таких потенциальных поставщиков до устранения нарушения по уведомлениям органов государственных доходов об устранении нарушений налогового законодательства, влекущих необоснованное завышение показателей финансовой устойчивости, выявленных по результатам камерального контроля за период трех лет, предшествующих предыдущему году;

корректирует стоимость основных средств за три года, предшествующих предыдущему году, в случае подтверждения суммы основных средств I и II группы своевременной оплатой налоговых платежей согласно данным информационных систем органов государственных доходов;

в случаях, предусмотренных статьей 8 закона, принимает меры по включению таких потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

В случае, если предметом государственной закупки являются работы и (или) услуги на выполнение (оказание) которых требуется наличие соответствующего разрешения первой или второй категории в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование по наличию опыта работы не предъявляется.

Квалификационное требование в части наличия опыта работы потенциального поставщика устанавливается при осуществлении государственных закупок работ по среднему ремонту автомобильных дорог.

Квалификационное требование в части наличия опыта работы потенциального поставщика при необходимости устанавливается в конкурсной документации согласно следующим критериям:

один год, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышают 25 тыс. МРП ;

; два года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышают 50 тыс. МРП ;

; три года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышают 100 тыс. МРП ;

; четыре года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышают 150 тыс. МРП;

пять лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышают 200 тыс. МРП.

Также говорится, что для целей осуществления государственных закупок опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика (проектировщика), по объектам, где заказчиками являются негосударственные юридические лица, учитывается только по объектам (нового строительства зданий и сооружений) отнесенных к технически и (или) технологически сложным, а также, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций.

При этом опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика (субпроектировщика) по таким объектам не учитывается.

В правила дополнена новая норма:

Для целей осуществления государственных закупок опыт работы, внесенный временными объединениями юридических лиц (консорциум), учитывается исключительно в отношении основного участника консорциума, определенного консорциальным соглашением.

Веб-портал присваивает условную скидку в размере 1 процента за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы закупаемых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, но не более 5 процентов.

Документами, подтверждающими опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, являются электронные копии документов, вносимые в реестр опыта работы в соответствии с Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Заявка потенциального поставщика, участвующего в государственных закупках инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, в части заполнения сведений, влияющих на конкурсное ценовое предложение, формируется на веб-портале автоматически с учетом форматно-логического контроля.

Для целей осуществления государственных закупок опыт работы потенциального поставщика по объектам, где заказчиками являются негосударственные юридические лица, учитывается только по объектам (нового строительства зданий и сооружений), отнесенных к технически и (или) технологически сложным, а также их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций.

Если после автоматического отклонения веб-порталом ценовых предложений осталось менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков, то такие государственные закупки признаются несостоявшимися, и организатор осуществляет повторные государственные закупки способом запроса ценовых предложений.

С 1 января 2026 года государственные закупки через электронный магазин осуществляются на основе годового плана государственных закупок, с использованием национального каталога товаров, формируемого единым оператором.

Государственные закупки через электронный магазин могут осуществляться в одной из следующих последовательностей:

оформление заказа без предварительного заказа;

оформление заказа через предварительный заказ.

Оформление заказа без предварительного заказа осуществляются в следующей последовательности:

заказчик выбирает в электронной торговой площадке одну или более моделей товаров, соответствующих требованиям заказчика, и оформляет заказ на приобретение таких товаров. Оформленный заказ подписывается электронно-цифровой подписью заказчика;

электронная торговая площадка отправляет заказ в электронный магазин;

электронный магазин уведомляет о заказе все электронные торговые площадки для предоставления актуальных ценовых предложений;

электронные торговые площадки в течение пятнадцати минут с момента отправки уведомления электронным магазином формируют информацию о поставщиках и их актуальных ценах по выбранным заказчиком моделям товаров и отправляют их в электронный магазин;

электронный магазин формирует предварительный протокол итогов по форме согласно Приложению 26 к настоящим Правилам.

Не допускается предоставление информации по заказу электронными торговыми площадками после формирования предварительного протокола итогов;

электронный магазин автоматически сопоставляет ценовые предложения потенциальных поставщиков и направляет заказ через электронную торговую площадку потенциальному поставщику, цена товара которого является наименьшей;

потенциальный поставщик, получивший заказ принимает решение о подтверждении или отказе от заказа, которое направляется электронной торговой площадкой в электронный магазин;

в случае подтверждения потенциальным поставщиком заказа электронным магазином формируется протокол итогов по форме согласно Приложению 26-1 к настоящим Правилам, который публикуется на веб-портале;

победитель заключает договор о государственных закупках.

Оформление заказа через предварительный заказ осуществляется в следующей последовательности:

заказчик выбирает в электронной торговой площадке одну или более моделей товаров, соответствующих требованиям заказчика, и оформляет заказ через предварительный заказ на приобретение таких товаров. Оформленный заказ подписывается электронно-цифровой подписью заказчика;

электронная торговая площадка отправляет заказ в электронный магазин с указанием даты оформления заказа;

электронный магазин создает предварительный заказ для подачи ценовых предложений на товар в течение 24 часов, с завершением срока подачи ценовых предложений в рабочие дни;

потенциальные поставщики через электронные торговые площадки размещают ценовые предложения на товар до завершения срока подачи ценовых предложений в предварительном заказе;

после завершения срока подачи ценовых предложений в предварительном заказе, электронный магазин формирует предварительный протокол итогов по форме согласно Приложению 26 к настоящим Правилам.

Не допускается предоставление информации по заказу электронными торговыми площадками после формирования предварительного протокола итогов;

электронный магазин автоматически сопоставляет ценовые предложения потенциальных поставщиков и направляет заказ через электронную торговую площадку потенциальному поставщику, цена товара которого является наименьшей;

потенциальный поставщик, получивший заказ принимает решение о подтверждении или отказе от заказа, которое направляется электронной торговой площадкой в электронный магазин;

в случае подтверждения потенциальным поставщиком заказа, электронным магазином формируется протокол итогов по форме согласно Приложению 26-1 к настоящим Правилам, который публикуется на веб-портале;

победитель заключает договор о государственных закупках.

При этом в случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок через электронный магазин превышает 500 МРП, заказ оформляется исключительно через предварительный заказ.

Оформление заказа на выбранный заказчиком товар допускается при наличии не менее двух действующих ценовых предложений от двух потенциальных поставщиков, не имеющих ограничений.

В случае осуществления государственных закупок товаров, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима, оформление заказа на выбранный заказчиком товар допускается при наличии не менее одного действующего ценового предложения от потенциального поставщика, находящегося в реестре казахстанских товаропроизводителей и не имеющего ограничений.

При этом товар становится доступным для оформления заказа в электронном магазине по истечении 3 рабочих дней со дня размещения информации о товаре в электронном магазине.

В случае, если на размещенный в электронном каталоге товар не оформлялось ни одного заказа в электронном магазине, то первый заказ через электронный магазин на такой товар оформляется путем предварительного заказа, за исключением товаров, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима.

Отправка заказа электронной торговой площадкой осуществляется с 08:00 до 20:00 по времени города Астана. При этом временем оформления заказа считается время получения электронным магазином информации о заказе.

В случае, если при оформлении заказа на товар торговые площадки предоставляют менее двух ценовых предложений либо не предоставляют ни одного ценового предложения, соответствующих условиям пункта 442 настоящих Правил, заказчик опубликовывает предварительный заказ для подачи ценовых предложений на такой товар с указанием даты оформления заказа по истечении 24 часов в рабочие дни.

При этом, если в указанное время собрано не менее двух ценовых предложений, электронный магазин с учетом требований пункта 442 настоящих Правил автоматически формирует заказ, в ином случае закупка признается несостоявшейся.

Потенциальные поставщики через электронные торговые площадки могут разместить ценовые предложения на такой товар для участия в заказе.

Информация о товаропроизводителе и его официальных представителях (дилерах или дистрибьюторах) указывается на электронной торговой площадке и передается в электронный магазин в соответствии с Регламентом функционирования электронных торговых площадок и их взаимодействия с электронным магазином, утверждаемым Единым оператором.

Правоотношения между товаропроизводителем и его официальными представителями (дилерами или дистрибьюторами) регулируются в соответствии с законодательством РК в сфере товарных знаков.

Заказчик вправе в одном заказе на электронном магазине выбрать несколько видов совместно используемых товаров, включенных в одну категорию электронного магазина, которые включаются в объединенный лот и победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшую суммарную стоимость товаров в заказе.

Объединенный лот с суммой более 100 МРП, осуществляется посредством предварительного заказа, за исключением случая осуществления государственных закупок товаров, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима.

Не допускается размещение в одном заказе объединенного лота товаров, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима, и товары, на которые не установлены такие изъятия.

Не допускается включение в объединенный лот товаров, которые ранее не закупались через электронный магазин.

По результатам государственных закупок через электронный магазин:

заказчик заключает договор в порядке и сроках, определенных настоящими Правилами;

При этом техническая спецификация, являющаяся приложением к договору формируется на основе всех технических характеристик товара, включая фотографии, размещенных в национальном каталоге товаров;

автоматически формируется протокол об итогах.

Если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими потенциальными поставщиками, победителем признается потенциальный поставщик, ценовое предложение которого передано в электронный магазин ранее ценовых предложений других потенциальных поставщиков.

В случае если наименьшие ценовые предложения потенциальных поставщиков переданы в электронный магазин одновременно, победителем признается потенциальный поставщик, ценовое предложение которого размещено на электронной торговой площадке ранее ценовых предложений других потенциальных поставщиков.

В случае наличия нескольких товаров в объединенном лоте учитывается дата и время ранее размещенного товара на торговой площадке из всех товаров включенных в объединенный лот.

Требование о внесении обеспечения исполнения договора не распространяется на:

поставщиков, определенных по итогам государственных закупок услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности;

поставщиков, по договорам, заключенным по результатам государственных закупок через электронный магазин, стоимость которых не превышает пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

поставщиков, по договорам заключенным способом из одного источника путем прямого заключения договора;

поставщиков, находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей;

поставщиков в случаях, предусмотренных подпунктами 6) и 7) пункта 301 настоящих Правил.

Помимо этого, приказом вносятся изменения в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, а также в Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2026 года.