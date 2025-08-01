Правила государственных закупок изменили в Казахстане

Министр финансов приказом от 28 июля 2025 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Поправки коснулись Правил осуществления государственных закупок. В частности, в ряде норм документа понятие "Фонд поддержки инфраструктуры образования" заменили на "Специальный государственный фонд".

Так, говорится что заказчик на основании соответствующего бюджета (плана развития), выделенных денег из Специального государственного фонда в соответствии с законодательством РК, или индивидуального плана финансирования разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок.

Не допускается утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития), выделенным деньгам из Специального государственного фонда в соответствии с законодательством РК или индивидуальному плану финансирования, в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуется заключение договоров.

Заказчик до подведения итогов государственных закупок вправе отказаться от осуществления государственных закупок в случаях:

сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), произошедшего при уточнении (корректировке) соответствующих бюджета, проекта бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

внесения изменений и дополнений в стратегический план государственного органа, бюджет (план развития) или индивидуальный план финансирования заказчика, исключающих необходимость приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Во втором случае перераспределение бюджета (денег согласно плану развития), выделенных денег из Специального государственного фонда в соответствии с законодательством РК, или денег согласно индивидуальному плану финансирования другому заказчику, а равно внесение изменений и дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок), направленных на приобретение таких товаров, работ, услуг в текущем году, не допускается.

Также говорится, что требование о внесении в план госзакупок изменений не более двух раз в месяц не распространяется на случаи:

осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

исполнения предписаний, уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе по результатам камерального контроля;

распределения распределяемых бюджетных программ, а также осуществления государственных закупок при уточнении (корректировке) соответствующего бюджета в соответствии с законодательством РК;

принятия решения, предусмотренного подпунктом 1) части первой пункта 172 и подпунктом 1) части первой пункта 355 настоящих Правил;

приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами;

приобретения товаров, работ, услуг за счет экономии по итогам проведенных государственных закупок;

осуществления государственных закупок за счет выделенных денег из Специального государственного фонда в соответствии с законодательством РК;

в соответствии с законодательством РК; внесения заказчиком изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок, в целях устранения замечаний, а также принятия предложений и рекомендаций организатора (единого организатора), выработанных по результатам рассмотрения задания заказчика на организацию и проведение процедур государственных закупок.

Вместе с тем, уточнен порядок исполнение договора о государственных закупках бензина и дизельного топлива по товарораспределительным документам (талоны/топливные карты).

Для него предусмотрена следующая последовательность:

получение заказчиком товарораспорядительных документов на бензин и (или) дизельное топливо в номинале, соответствующему количеству заявленного к поставке бензина или дизельного топлива, по акту приема-передачи товарораспорядительных документов, формируемых и подписываемых на веб-портале;

приемка бензина и (или) дизельного топлива заказчиком, либо его представителем по электронной форме доверенности на автозаправочных станциях;

направление поставщиком посредством веб-портала электронной формы накладной на отпуск запасов на сторону и электронной счет-фактуры, оформленной и выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

Выписка электронных счетов-фактур осуществляется в сроки, установленные Налоговым кодексом.

Второй документ, в который внесены изменения, – Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка. В нем, в частности, заменен термин "реестр отечественных товаропроизводителей" на "реестр казахстанских товаропроизводителей".

Поправками уточняется, что государственные закупки товаров, работ, услуг, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима, осуществляются среди физических и юридических лиц, находящихся:

в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, работ и услуг либо представителей (дистрибьюторов или дилеров) производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

товаров, работ и услуг либо представителей (дистрибьюторов или дилеров) производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники; в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

Документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, работ и услуг, является Индустриальный сертификат, выданный НПП "Атамекен".

В случае признания государственных закупок несостоявшимися ввиду отсутствия представленных заявок такие государственные закупки осуществляются конкурентными способами, среди всех потенциальных поставщиков.

Список потенциальных поставщиков, в адрес которых будет направлено (представлено) извещение, формируется организатором с учетом:

разрешения на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, выдаваемого в установленном порядке КНБ РК и его органами. Копия разрешения представляется организатору нарочно на бумажном носителе, до окончания времени даты приема ходатайств о включении в список потенциальных поставщиков;

отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 7 закона;

наличия соответствующей регистрации на веб-портале;

обязательства о неразглашении служебной информации ограниченного распространения согласно приложению 8 Правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Обязательство представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков;

разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях, в случаях, когда государственные закупки товаров, работ, услуг требуют наличия соответствующего разрешения (уведомления). Копия разрешения (уведомлений) представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков, если отсутствуют сведений о них в государственной информационной системе;

при проведении государственных закупок товаров, в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил список потенциальных поставщиков формируется из числа потенциальных поставщиков, состоящих в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, установленного законом "Об информатизации";

при приобретении продовольственных товаров и услуг по организации питания список потенциальных поставщиков формируется из числа потенциальных поставщиков, состоящих в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, работ и услуг;

при проведении государственных закупок товаров, в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил список потенциальных поставщиков формируется из числа потенциальных поставщиков, состоящих в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, работ и услуг.

При этом в случаях отсутствия потенциальных поставщиков, поставляющих товары, либо наличия менее 2 потенциальных поставщиков в реестре казахстанских товаропроизводителей товаров, работ и услуг, в адрес которых направляется извещение, заказчиком формируется список потенциальных поставщиков.

Помимо этого, в Типовой конкурсной документации по государственным закупкам указывается, что конкурсные ценовые предложения казахстанских производителей выражаются в тенге.

В случае отражения суммы с использованием тиынов конкурсное ценовое предложение указывается дробным числом с десятыми или сотыми долями, но не более двух знаков после запятой.

При рассмотрении конкурсных ценовых предложений потенциальных поставщиков, применяются значения тиынов, представленные потенциальными поставщиками, но не более двух знаков после запятой.

Также предусмотрено, что договор с казахстанскими товаропроизводителями и казахстанскими производителями работ услуг содержит условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом срок полной оплаты не превышает 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

Третий документ, в который внесены изменения, – Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора.

В него внесено дополнение, согласно которому не подлежит включению в планы закупок приобретения товаров, работ и услуг юридическим лицом, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, зарегистрированным на территории МФЦА "Астана", осуществляющим реализацию проекта по строительству и развитию объектов горнолыжного туризма.

Также установлено, что тендер по закупкам товаров, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима, осуществляется среди физических и юридических лиц, находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей.

Документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских товаропроизводителей, является Индустриальный сертификат, выданный НПП "Атамекен".

Соответствие потенциального поставщика требованиям, предъявляемым в настоящем пункте, определяется веб-порталом автоматически на основе данных уполномоченного органа в сфере индустриального развития и (или) НПП "Атамекен".

При признании несостоявшимися закупок, осуществленных среди потенциальных поставщиков, включенных в реестр казахстанских товаропроизводителей, заказчик принимает решение об осуществлении закупок среди иных потенциальных поставщиков в порядке, установленном настоящими Правилами.

Также поправками предусматривается, что требования по заключению договора посредством веб-портала закупок теперь не распространяются на случаи приобретения товаров, работ и услуг юридическим лицом, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, зарегистрированным на территории МФЦА, осуществляющим реализацию проекта по строительству и развитию объектов горнолыжного туризма.

Помимо этого, внесены изменения в типовые договоры о закупках товаров, о закупках работ в сфере строительства и в Типовую тендерную документацию по закупкам.

В частности, установлено, что договор с казахстанскими товаропроизводителями и казахстанскими производителями работ, услуг содержит условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом срок полной оплаты не превышает 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила госзакупок с применением особого порядка.