Право

Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 09:27 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 4 декабря 2025 года внесены изменения в перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня исключены:

  • глиальные опухоли высокой степени злокачественности;
  • рассеянный склероз.

В новой редакции изложены следующие пункты:

  • Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
  • Болезнь двигательного неврона – болезни нервной системы.
  • Семейная болезнь двигательного неврона.
  • Болезни нервно-мышечного синапса и мышц – первичные мышечные нарушения.
  • Синдром дефицита Glut 1 – другие уточненные нарушения обмена углеводов.
  • Редкие и резистентные формы эпилепсии – болезни нервной системы.
  • Нейробластома – злокачественное новообразование различных локализаций.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: