Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний

Приказом министра здравоохранения от 4 декабря 2025 года внесены изменения в перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня исключены: глиальные опухоли высокой степени злокачественности;

рассеянный склероз. В новой редакции изложены следующие пункты: Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

Болезнь двигательного неврона – болезни нервной системы.

Семейная болезнь двигательного неврона.

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц – первичные мышечные нарушения.

Синдром дефицита Glut 1 – другие уточненные нарушения обмена углеводов.

Редкие и резистентные формы эпилепсии – болезни нервной системы.

Нейробластома – злокачественное новообразование различных локализаций. Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.

