Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний
Приказом министра здравоохранения от 4 декабря 2025 года внесены изменения в перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения, сообщает Zakon.kz.
В частности, из перечня исключены:
- глиальные опухоли высокой степени злокачественности;
- рассеянный склероз.
В новой редакции изложены следующие пункты:
- Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
- Болезнь двигательного неврона – болезни нервной системы.
- Семейная болезнь двигательного неврона.
- Болезни нервно-мышечного синапса и мышц – первичные мышечные нарушения.
- Синдром дефицита Glut 1 – другие уточненные нарушения обмена углеводов.
- Редкие и резистентные формы эпилепсии – болезни нервной системы.
- Нейробластома – злокачественное новообразование различных локализаций.
Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.
