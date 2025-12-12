#Казахстан в сравнении
Право

Минздрав расширил перечень операций, оказываемых в стационарозамещающих условиях

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:13 Фото: akorda.kz
Министром здравоохранения приказом от 8 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень операций и манипуляций, оказываемых в стационарозамещающих условиях, дополнен строками следующего содержания:

  1. Аспирационная биопсия костного мозга.
  2. Другие манипуляции на костном мозге.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.

Стационарозамещающие условия – это форма медицинской помощи для пациентов, которым не нужно круглосуточное пребывание в больнице, но требуется постоянное наблюдение в течение дня (4-8 часов), и проведение процедур, которые сложно выполнить дома: это дневные стационары (в поликлинике) и стационары на дому, позволяющие получать лечение, не нарушая привычный образ жизни.

Ранее мы рассказали, что Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний.

