Минздрав расширил перечень операций, оказываемых в стационарозамещающих условиях

Министром здравоохранения приказом от 8 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень операций и манипуляций, оказываемых в стационарозамещающих условиях, дополнен строками следующего содержания:

Аспирационная биопсия костного мозга. Другие манипуляции на костном мозге.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.

Стационарозамещающие условия – это форма медицинской помощи для пациентов, которым не нужно круглосуточное пребывание в больнице, но требуется постоянное наблюдение в течение дня (4-8 часов), и проведение процедур, которые сложно выполнить дома: это дневные стационары (в поликлинике) и стационары на дому, позволяющие получать лечение, не нарушая привычный образ жизни.

Ранее мы рассказали, что Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний.