Включение орфанных заболеваний и лекарств в перечень: обновлены правила
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что для включения заболевания в перечень орфанных заболеваний субъектами здравоохранения, представителями ассоциаций и общественных объединений физическими и юридическими лицами подаются предложения в Рабочий орган.
Предложения о включении заболевания в перечень орфанных заболеваний рассматриваются комиссией Рабочего органа.
Комиссия с момента поступления предложений проводит анализ по предлагаемым заболеваниям в срок не более 30 рабочих дней, включающий следующую информацию:
- общее описание болезни или состояния;
- код в соответствии с Международной классификацией болезней;
- описание этиологии и симптоматики;
- распространенность орфанного заболевания, рассчитанная на основании статистических данных РК или международных статистических данных;
- обоснование тяжести или инвалидизирующего характера заболевания, основанное на объективной и количественной медицинской или эпидемиологической информации;
- обоснование угрожающего жизни характера болезни или состояния, основанное на показателях смертности и продолжительности жизни.
Заключение комиссии направляется в уполномоченный орган для рассмотрения на заседании Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг (ОКК).
Уполномоченным органом решение о включении заболевания в перечень орфанных заболеваний принимается при наличии положительной рекомендации ОКК согласно следующим критериям:
- распространенность в Казахстане;
- необходимость в систематическом лечении, для проведения которого имеются разработанные и зарегистрированные на территории республики лекарственные средства (курабельные пациенты);
- необходимость в систематическом лечении с применением лекарственных средств, которые разработаны и имеются в мире, но не зарегистрированы к применению на территории РК;
- наличие заболеваний, для лечения которых в мире отсутствуют разработанные лекарственные средства;
- необходимость оказания паллиативной медицинской помощи в связи с отсутствием радикальной терапии (инкурабельные пациенты).
Указывается, что распространенность в Казахстане должна составлять не более 10 случаев на 100 тысяч населения.
Пересмотр перечня орфанных заболеваний проводится один раз в год или при появлении новых достоверных случаев.
Также утвержден Порядок формирования перечня лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний.
Приказ вводится в действие с 3 ноября 2025 года.