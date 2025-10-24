#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Право

Включение орфанных заболеваний и лекарств в перечень: обновлены правила

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Министром здравоохранения приказом от 21 октября 2025 года внесены изменения в правила формирования перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для включения заболевания в перечень орфанных заболеваний субъектами здравоохранения, представителями ассоциаций и общественных объединений физическими и юридическими лицами подаются предложения в Рабочий орган.

Предложения о включении заболевания в перечень орфанных заболеваний рассматриваются комиссией Рабочего органа.

Комиссия с момента поступления предложений проводит анализ по предлагаемым заболеваниям в срок не более 30 рабочих дней, включающий следующую информацию:

  • общее описание болезни или состояния;
  • код в соответствии с Международной классификацией болезней;
  • описание этиологии и симптоматики;
  • распространенность орфанного заболевания, рассчитанная на основании статистических данных РК или международных статистических данных;
  • обоснование тяжести или инвалидизирующего характера заболевания, основанное на объективной и количественной медицинской или эпидемиологической информации;
  • обоснование угрожающего жизни характера болезни или состояния, основанное на показателях смертности и продолжительности жизни.

Заключение комиссии направляется в уполномоченный орган для рассмотрения на заседании Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг (ОКК).

Уполномоченным органом решение о включении заболевания в перечень орфанных заболеваний принимается при наличии положительной рекомендации ОКК согласно следующим критериям:

  • распространенность в Казахстане;
  • необходимость в систематическом лечении, для проведения которого имеются разработанные и зарегистрированные на территории республики лекарственные средства (курабельные пациенты);
  • необходимость в систематическом лечении с применением лекарственных средств, которые разработаны и имеются в мире, но не зарегистрированы к применению на территории РК;
  • наличие заболеваний, для лечения которых в мире отсутствуют разработанные лекарственные средства;
  • необходимость оказания паллиативной медицинской помощи в связи с отсутствием радикальной терапии (инкурабельные пациенты).

Указывается, что распространенность в Казахстане должна составлять не более 10 случаев на 100 тысяч населения.

Пересмотр перечня орфанных заболеваний проводится один раз в год или при появлении новых достоверных случаев.

Также утвержден Порядок формирования перечня лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены правила разработки региональных схем газификации
12:03, Сегодня
Утверждены правила разработки региональных схем газификации
В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП
10:50, 26 мая 2025
В Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств для пациентов
10:16, 16 сентября 2025
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств для пациентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: