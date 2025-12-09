Утверждены требования безопасности высоковольтного оборудования

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 7 ноября 2025 года утвержден технический регламент "Требования безопасности высоковольтного оборудования", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент устанавливает минимальные и обязательные для применения и исполнения на территории республики требования к безопасности высоковольтного оборудования, выпускаемого в обращение на территории РК, а также формы, схемы и процедуры оценки соответствия, правила идентификации, требования к маркировке и правила ее нанесения.

Технический регламент распространяется на следующее высоковольтное оборудование, предназначенное для производства, преобразования, распределения электрической энергии или для использования при передаче электрической энергии:

комплектные распределительные устройства (в том числе камеры сборные одностороннего обслуживания, комплектные распределительные устройства наружной установки и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией);

комплектные трансформаторные подстанции;

конденсаторы (в том числе предназначенные для обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередачи, для делителей напряжения и отбора мощности, для продольной компенсации, для повышения коэффициента мощности);

машины электрические вращающиеся (электродвигатели, генераторы, компенсаторы реактивной мощности, преобразователи электромашинные);

реакторы электрические (в том числе токоограничивающие реакторы, шунтирующие реакторы, дугогасящие реакторы);

токопроводы;

трансформаторы силовые (в том числе автотрансформаторы, линейные и регулировочные трансформаторы);

трансформаторы напряжения;

трансформаторы тока.

Безопасность высоковольтного оборудования должна обеспечиваться посредством:

информирования изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, продавцом и (или)импортером потребителя о требованиях к перевозке, хранению, монтажу, наладке, эксплуатации (вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту, контролю технических характеристик (объему диагностики, испытаниям) в период эксплуатации), которые обеспечат безопасную работу высоковольтного оборудования в заявленный изготовителем срок службы, а также о возможности и условиях безопасной эксплуатации высоковольтного оборудования за пределами установленного изготовителем срока службы и условиях безопасной утилизации;

информирования изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, продавцом и (или) импортером потребителя об опасных свойствах высоковольтного оборудования или отдельных его элементов в отношении жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, в том числе путем нанесения на высоковольтное оборудование знаков безопасности.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, должна быть достаточной для обеспечения безопасности высоковольтного оборудования в условиях эксплуатации, предусмотренных технической документацией.

Конструкция высоковольтного оборудования должна обеспечивать необходимый уровень электрической прочности изоляции.

Также говорится, что конструкция высоковольтного оборудования должна обеспечивать его пожарную безопасность и взрывобезопасность.

Исполнение высоковольтного оборудования должно исключать утечку, испарение и распыление вредных химических веществ (при наличии) в количествах, опасных для жизни или здоровья человека, окружающей среды.

Конструкция высоковольтного оборудования должна обеспечивать его безопасность при монтаже и эксплуатации (в том числе для персонала, осуществляющего монтаж и эксплуатацию высоковольтного оборудования) и иметь элементы конструкции, предназначенные для использования грузоподъемных механизмов.

Конструкция блокировок высоковольтного оборудования, а также используемые схемы защиты (при наличии) должны обеспечивать его безопасную эксплуатацию, исключать выполнение неправильных операций и ложное срабатывание блокировок.

Высоковольтное оборудование должно быть оснащено элементами, обеспечивающими его безопасность при монтаже (в том числе при подъеме и перемещении) и эксплуатации (в том числе при техническом обслуживании и ремонте).

Уровень электромагнитного поля (в том числе рентгеновского излучения, шума и вибрации), создаваемого высоковольтным оборудованием, не должен превышать установленные нормы.

Эксплуатационные документы на высоковольтное оборудование составляются на русском языке и на государственном языке. Единицы измерения, буквенные товарные знаки (при наличии), имена собственные, названия населенных пунктов в эксплуатационных документах могут приводиться на других языках.

С 1 июля 2031 года вводятся в действие следующие нормы:

Высоковольтное оборудование должно обладать необходимым уровнем стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды.

Высоковольтное оборудование должно обладать достаточной стойкостью в условиях возникновения электрической дуги вследствие внутреннего короткого замыкания.

Высоковольтное оборудование должно иметь необходимый уровень механической прочности и стойкости к воздействию механических факторов внешней среды.

Также говорится, что эксплуатационные документы на высоковольтное оборудование должны содержать следующую информацию:

техническое описание конструкции;

описание работы высоковольтного оборудования и его составных частей;

описание условных обозначений, используемых в маркировке;

основные технические параметры и характеристики;

месяц и год изготовления или информация о месте нанесения и способе определения даты изготовления;

срок службы;

характеристики системы охлаждения или подогрева (при наличии);

требования к хранению, перевозке, монтажу, наладке и эксплуатации (в том числе вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту, контролю технических характеристик (объему диагностики и испытаний) в период эксплуатации), которые обеспечат безопасную работу высоковольтного оборудования в заявленный изготовителем срок службы;

указания о возможности и условиях безопасной эксплуатации высоковольтного оборудования за пределами установленного изготовителем срока службы, в том числе о необходимых объемах диагностики и испытаний;

указания по безопасной утилизации высоковольтного оборудования;

требования к квалификации персонала, выполняющего монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования;

информация об опасных факторах высоковольтного оборудования и (или) отдельных его элементов в отношении жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, в том числе информация о нанесенных на высоковольтное оборудование знаках безопасности;

требования по ограничению доступа к работающему высоковольтному оборудованию, в том числе к его открытым токоведущим частям, и иные требования, обеспечивающие безопасность высоковольтного оборудования;

предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов (механических и климатических);

информация о создаваемых высоковольтным оборудованием электромагнитных полях, тепловом, рентгеновском излучении, шуме и вибрациях и указания по снижению их влияния до безопасного уровня;

информация о влиянии на работоспособность высоковольтного оборудования, содержащего электронные компоненты, внешних электромагнитных полей и указания по обеспечению его защищенности от помех;

информация о потенциальной пожарной или экологической опасности высоковольтного оборудования и указания по ее снижению до допустимого уровня;

габаритные и установочные размеры высоковольтного оборудования (при наличии);

требования к установке и фундаментам (опорам) высоковольтного оборудования (если применимо);

сведения о местонахождении изготовителя и (или) уполномоченного изготовителем лица, а также сервисной службы изготовителя, контактная информация для связи с ними;

гарантии изготовителя;

ведомость поставляемых с оборудованием запасных частей, инструментов и принадлежностей (при наличии);

обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлено высоковольтное оборудование (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

сведения о результатах приемо-сдаточных или аналогичных испытаниях (по требованию потребителя и исключительно в отношении генераторов, компенсаторов реактивной мощности, трансформаторов силовых, шунтирующих реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения).

При хранении и перевозке все части высоковольтного оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию факторов внешней среды, должны быть законсервированы или приняты иные меры для их защиты от воздействия внешней среды.

Также предусмотрена маркировка знаком соответствия продукции на рынке РК.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.