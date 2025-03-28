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Право

Утвержден техрегламент по углю и продуктам переработки

Утвержден техрегламент по углю и продуктам переработки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:52 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 11 марта 2025 года утвердил технический регламент "Требования к углям и продуктам их переработки", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент разработан в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения продукции, а также для обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Объектами технического регулирования в техническом регламенте являются:

угли и продукты их рассортировки, обогащения и агломерирования:

  • уголь рядовой, уголь необогащенный (рассортированный), уголь обогащенный (концентрат), промпродукт, шлам, топливо агломерированное;

продукты термохимической переработки углей:

  • кокс, полукокс, смола угольная, масло угольное, топливо котельное угольное, уголь активированный.

Перечень продукции, на которую распространяется технический регламент, приведен в приложении к техническому регламенту.

Продукция предназначена для бытовых нужд населения, объектов социального назначения, слоевого и пылевидного сжигания в стационарных установках, коксования (полукоксования), гидрогенизации и газификации, нужд металлургической, химической, строительной, сельскохозяйственной, медицинской и других отраслей промышленности.

Основными опасными факторами (рисками), которых следует избегать и учитывать для обеспечения безопасности продукции, являются:

  • загрязнение окружающей среды;
  • радиационная опасность;
  • пожаровзрывоопасность (воспламенение, самовоспламенение).

Предусматривается, что изготовители, импортеры, уполномоченные изготовителем лица, продавцы продукции предоставляют по инициативе заявителя или требованиям заявителя сертификаты соответствия либо их копии.

Угли и продукты их переработки при отгрузке и транспортировке сопровождаются удостоверением (паспортом) продукции.

Удостоверение (паспорт) продукции содержит следующую информацию:

  • наименование продукции и вид потребления;
  • страна и место изготовления продукции;
  • наименование и юридический адрес изготовителя (импортера, уполномоченного изготовителем лица, продавца продукции);
  • наименование и обозначение документа по стандартизации на продукцию;
  • номер партии;
  • масса (нетто или брутто);
  • дата изготовления (или отгрузки);
  • срок хранения (или годности);
  • код ТН ВЭД ЕАЭС;
  • номер и дата выдачи документов по подтверждению соответствия;
  • результаты испытаний продукции (с показателями по согласованию с потребителем). 

Также техрегламент устанавливает требования к безопасности продукции, к безопасности хранения и транспортировки продукции.

 Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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