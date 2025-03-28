Утвержден техрегламент по углю и продуктам переработки
Технический регламент разработан в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения продукции, а также для обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Объектами технического регулирования в техническом регламенте являются:
угли и продукты их рассортировки, обогащения и агломерирования:
- уголь рядовой, уголь необогащенный (рассортированный), уголь обогащенный (концентрат), промпродукт, шлам, топливо агломерированное;
продукты термохимической переработки углей:
- кокс, полукокс, смола угольная, масло угольное, топливо котельное угольное, уголь активированный.
Перечень продукции, на которую распространяется технический регламент, приведен в приложении к техническому регламенту.
Продукция предназначена для бытовых нужд населения, объектов социального назначения, слоевого и пылевидного сжигания в стационарных установках, коксования (полукоксования), гидрогенизации и газификации, нужд металлургической, химической, строительной, сельскохозяйственной, медицинской и других отраслей промышленности.
Основными опасными факторами (рисками), которых следует избегать и учитывать для обеспечения безопасности продукции, являются:
- загрязнение окружающей среды;
- радиационная опасность;
- пожаровзрывоопасность (воспламенение, самовоспламенение).
Предусматривается, что изготовители, импортеры, уполномоченные изготовителем лица, продавцы продукции предоставляют по инициативе заявителя или требованиям заявителя сертификаты соответствия либо их копии.
Угли и продукты их переработки при отгрузке и транспортировке сопровождаются удостоверением (паспортом) продукции.
Удостоверение (паспорт) продукции содержит следующую информацию:
- наименование продукции и вид потребления;
- страна и место изготовления продукции;
- наименование и юридический адрес изготовителя (импортера, уполномоченного изготовителем лица, продавца продукции);
- наименование и обозначение документа по стандартизации на продукцию;
- номер партии;
- масса (нетто или брутто);
- дата изготовления (или отгрузки);
- срок хранения (или годности);
- код ТН ВЭД ЕАЭС;
- номер и дата выдачи документов по подтверждению соответствия;
- результаты испытаний продукции (с показателями по согласованию с потребителем).
Также техрегламент устанавливает требования к безопасности продукции, к безопасности хранения и транспортировки продукции.
Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.