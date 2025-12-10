Утверждены правила подготовки военнослужащих к управлению транспортом

Совместным приказом министра обороны, МВД, КНБ, генерального прокурора, Службы государственной охраны, МЧС утверждены Правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Подготовка военнослужащих к управлению ТС осуществляется в соответствии с типовыми программами подготовки водителей ТС категорий "А", "В", "С", "D", "F", "CE", "DE" и подкатегорий "С1", "D1", "C1E", "D1E".

Подготовка военнослужащих к управлению ТС категорий "А", "В", "С", "D", "F", "CE", "DE" и подкатегорий "С1", "D1", "C1E", "D1E" осуществляется из числа лиц, прошедших медицинский осмотр и не имеющих медицинских противопоказаний.

Подготовка военнослужащих к управлению ТС осуществляется в учебных центрах (школах, отделах), воинских частях и РГКП "Военно-техническая школа Министерства обороны РК" в соответствии со следующими тематическими планами:

"Устройство и техническое обслуживание".

"Правила дорожного движения".

"Основы управления транспортным средством и безопасность движения".

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии (ДТП)".

"Вождение транспортного средства (соответствующей категории (подкатегории)".

Указывается, что учебные группы по подготовке военнослужащих к управлению ТС комплектуются численностью не более 30 человек.

Основными формами обучения являются теоретические и практические занятия.

Теоретические и практические занятия по каждому предмету планируются не более шести часов в день.

В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля допускается отрабатывать:

на автотренажере – не более двух часов ;

; на учебном автомобиле – не более двух часов, за исключением упражнения "Вождение в колонне", а также упражнений, связанных с перевозкой грузов, которые отрабатываются в течение четырех часов.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 40 минут, а практических занятий по вождению автомобиля – один час, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.

Допускается проведение практических занятий в течение 80 минут без перерыва. Продолжительность учебного времени в рабочие дни не должна превышать шесть часов и в предвыходные дни – четыре часа.

Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические по устройству и техническому обслуживанию автомобиля – преподавателем совместно с мастером производственного обучения, практические занятия по вождению автомобиля проводятся мастером обучения вождению индивидуально с каждым обучаемым.

Практические занятия по устройству и техническому обслуживанию автомобилей и первой помощи пострадавшим при ДТП проводятся после изучения соответствующего теоретического материала по одной или нескольким темам.

До начала практического вождения автомобиля военнослужащие проходят подготовку по основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения.

Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым военнослужащим на автотренажерах (при их наличии), автодромах (площадках для учебной езды) и по учебным маршрутам.

Обучение практическому вождению проводится под руководством мастера обучения вождению на технически исправных транспортных средствах.

Для определения уровня подготовки военнослужащего по каждому предмету и оценки его знаний проводятся итоговые занятия, по результатам которых определяется готовность каждого военнослужащего к экзаменам, тематика консультаций, объем дополнительных занятий, а также даются рекомендации для самостоятельной подготовки к экзаменам.

Предусмотрено, что для военнослужащих, недостаточно овладевших приемами управления ТС после отработки в полном объеме упражнений, предусмотренных типовыми программами подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий, по результатам итогового занятия проводятся дополнительные занятия.

Также утверждены порядок сдачи экзаменов и порядок выдачи водительских удостоверений.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2025 года.