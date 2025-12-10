#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Право

Утверждены правила подготовки военнослужащих к управлению транспортом

Военная спецтехника, военный танк, армия, военные учения, военный полигон , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Совместным приказом министра обороны, МВД, КНБ, генерального прокурора, Службы государственной охраны, МЧС утверждены Правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Подготовка военнослужащих к управлению ТС осуществляется в соответствии с типовыми программами подготовки водителей ТС категорий "А", "В", "С", "D", "F", "CE", "DE" и подкатегорий "С1", "D1", "C1E", "D1E".

Подготовка военнослужащих к управлению ТС категорий "А", "В", "С", "D", "F", "CE", "DE" и подкатегорий "С1", "D1", "C1E", "D1E" осуществляется из числа лиц, прошедших медицинский осмотр и не имеющих медицинских противопоказаний.

Подготовка военнослужащих к управлению ТС осуществляется в учебных центрах (школах, отделах), воинских частях и РГКП "Военно-техническая школа Министерства обороны РК" в соответствии со следующими тематическими планами:

  • "Устройство и техническое обслуживание".
  • "Правила дорожного движения".
  • "Основы управления транспортным средством и безопасность движения".
  • "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии (ДТП)".
  • "Вождение транспортного средства (соответствующей категории (подкатегории)".

Указывается, что учебные группы по подготовке военнослужащих к управлению ТС комплектуются численностью не более 30 человек.

Основными формами обучения являются теоретические и практические занятия.

Теоретические и практические занятия по каждому предмету планируются не более шести часов в день.

В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля допускается отрабатывать:

  • на автотренажере – не более двух часов;
  • на учебном автомобиле – не более двух часов, за исключением упражнения "Вождение в колонне", а также упражнений, связанных с перевозкой грузов, которые отрабатываются в течение четырех часов.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 40 минут, а практических занятий по вождению автомобиля – один час, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.

Допускается проведение практических занятий в течение 80 минут без перерыва. Продолжительность учебного времени в рабочие дни не должна превышать шесть часов и в предвыходные дни – четыре часа.

Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические по устройству и техническому обслуживанию автомобиля – преподавателем совместно с мастером производственного обучения, практические занятия по вождению автомобиля проводятся мастером обучения вождению индивидуально с каждым обучаемым.

Практические занятия по устройству и техническому обслуживанию автомобилей и первой помощи пострадавшим при ДТП проводятся после изучения соответствующего теоретического материала по одной или нескольким темам.

До начала практического вождения автомобиля военнослужащие проходят подготовку по основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения.

Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым военнослужащим на автотренажерах (при их наличии), автодромах (площадках для учебной езды) и по учебным маршрутам.

Обучение практическому вождению проводится под руководством мастера обучения вождению на технически исправных транспортных средствах.

Для определения уровня подготовки военнослужащего по каждому предмету и оценки его знаний проводятся итоговые занятия, по результатам которых определяется готовность каждого военнослужащего к экзаменам, тематика консультаций, объем дополнительных занятий, а также даются рекомендации для самостоятельной подготовки к экзаменам.

Предусмотрено, что для военнослужащих, недостаточно овладевших приемами управления ТС после отработки в полном объеме упражнений, предусмотренных типовыми программами подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий, по результатам итогового занятия проводятся дополнительные занятия.

Также утверждены порядок сдачи экзаменов и порядок выдачи водительских удостоверений.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
11:17, 31 июля 2023
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
В Казахстане отменят онлайн-обучение будущих водителей и ужесточат правила сдачи экзаменов
17:28, 22 июня 2023
В Казахстане отменят онлайн-обучение будущих водителей и ужесточат правила сдачи экзаменов
Как будут отбирать военнослужащих для поступления в вузы по квоте: утверждены правила
11:37, 04 сентября 2024
Как будут отбирать военнослужащих для поступления в вузы по квоте: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: