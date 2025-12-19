Утвержден план археологических работ на 2026 год

Фото: Zakon.kz

Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 5 декабря 2025 года утвердил План археологических работ на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, в План археологических работ на 2026 год вошло восемь объектов: Проведение комплексных археологических исследований на некрополе средневекового города Сыганак – Кызылординская область, Жанакорганский район, село Сунак ата.

Исследование наскальных рисунков Каратау – Кызылординская область, Жанакорганский район и Шиелинские районы.

Сакские курганы Торайгыр – село Торайгыр в Баянаульском районе.

Некрополь Аулиеколь – село Каражар в подчинении городской администрации Экибастуза.

Археологические работы на памятниках Кимакского каганата: могильник Байдала, могильник Боброво – Павлодарская область с.Кенжеколь, район Теренколь.

Археологические работы на памятниках казахской государственности: могильник Кызылкак, могильник Жантай – Павлодарская область, Иртышский, Актогайский районы.

Поселение Борлы – Павлодарская область, район Аккулы.

Поселение Костомар – Павлодарская область, Иртышский район. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: