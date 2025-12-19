Утвержден план археологических работ на 2026 год
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 5 декабря 2025 года утвердил План археологических работ на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, в План археологических работ на 2026 год вошло восемь объектов:
- Проведение комплексных археологических исследований на некрополе средневекового города Сыганак – Кызылординская область, Жанакорганский район, село Сунак ата.
- Исследование наскальных рисунков Каратау – Кызылординская область, Жанакорганский район и Шиелинские районы.
- Сакские курганы Торайгыр – село Торайгыр в Баянаульском районе.
- Некрополь Аулиеколь – село Каражар в подчинении городской администрации Экибастуза.
- Археологические работы на памятниках Кимакского каганата: могильник Байдала, могильник Боброво – Павлодарская область с.Кенжеколь, район Теренколь.
- Археологические работы на памятниках казахской государственности: могильник Кызылкак, могильник Жантай – Павлодарская область, Иртышский, Актогайский районы.
- Поселение Борлы – Павлодарская область, район Аккулы.
- Поселение Костомар – Павлодарская область, Иртышский район.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
