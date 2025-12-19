#Казахстан в сравнении
Право

Утвержден план археологических работ на 2026 год

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 12:28 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 5 декабря 2025 года утвердил План археологических работ на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, в План археологических работ на 2026 год вошло восемь объектов:

  • Проведение комплексных археологических исследований на некрополе средневекового города Сыганак – Кызылординская область, Жанакорганский район, село Сунак ата.
  • Исследование наскальных рисунков Каратау – Кызылординская область, Жанакорганский район и Шиелинские районы.
  • Сакские курганы Торайгыр – село Торайгыр в Баянаульском районе.
  • Некрополь Аулиеколь – село Каражар в подчинении городской администрации Экибастуза.
  • Археологические работы на памятниках Кимакского каганата: могильник Байдала, могильник Боброво – Павлодарская область с.Кенжеколь, район Теренколь.
  • Археологические работы на памятниках казахской государственности: могильник Кызылкак, могильник Жантай – Павлодарская область, Иртышский, Актогайский районы.
  • Поселение Борлы – Павлодарская область, район Аккулы.
  • Поселение Костомар – Павлодарская область, Иртышский район.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Где в Алматы покататься на коньках этой зимой
12:35, Сегодня
Где в Алматы покататься на коньках этой зимой
Минкультуры утвердило план реставрационных работ памятников истории и культуры
14:23, 10 декабря 2025
Минкультуры утвердило план реставрационных работ памятников истории и культуры
Изменены правила проведения археологических работ
12:30, 23 апреля 2025
Изменены правила проведения археологических работ
