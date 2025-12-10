#Казахстан в сравнении
Право

Казахстан ратифицировал Протокол по улучшению доступа к безопасной питьевой воде

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:36 Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года", сообщает Zakon.kz.

Протокол принят 17 июня 1999 года в Лондоне.

Цель документа – обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также посредством предотвращения и ограничения степени распространения связанных с водой заболеваний.

Протокол является многосторонним юридическим документом, цели которого стратегически коррелируются с Целями в области устойчивого развития.

В глобальном масштабе это первый и единственный договор, в котором основное внимание уделяется вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения.

Основные обязательства стран по Протоколу: установление конкретных и измеримых целевых показателей по водоснабжению, санитарии, гигиене и здравоохранению, создание и совершенствование системы надзора за заболеваниями, связанными с водой, и их раннего предупреждения, разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных необходимыми ресурсами по реагированию, развитие международного сотрудничества в области охраны и использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.

Таким образом, Казахстан присоединился к институциональной структуре Конвенции и получит доступ к передовым технологиям и знаниям в области подготовки и доставки безопасной питьевой воды, а также утилизации и повторного использования сточных вод, сможет принимать участие в разработке совместных систем надзора и раннего предупреждения, планов действий при чрезвычайных ситуациях.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
