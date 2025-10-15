Казахстан присоединится к международному протоколу по защите здоровья и управлению водными ресурсами

Мажилис 15 октября 2025 года ратифицировал протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что протокол принят 17 июня 1999 года в Лондоне.

"Его целью является обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также посредством предотвращения и ограничения степени распространения связанных с водой заболеваний. Протокол является многосторонним юридическим документом, цели которого стратегически коррелируются с Целями в области устойчивого развития. В глобальном масштабе это первый и единственный договор, в котором основное внимание уделяется вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения", – сообщается в документе.

Основные обязательства стран по Протоколу:

установление конкретных и измеримых целевых показателей по водоснабжению, санитарии, гигиене и здравоохранению;

создание и совершенствование системы надзора за заболеваниями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;

разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных необходимыми ресурсами по реагированию;

усиление межведомственного взаимодействия в части обеспечения населения водой, отвечающей действующим санитарно-гигиеническим требованиям;

вовлечение общественности в процесс принятия решений и повышение информированности населения на всех этапах водохозяйственной деятельности;

развитие международного сотрудничества в области охраны и использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.

В документе сказано, что став стороной Протокола, Казахстан присоединится к институциональной структуре Конвенции, получит доступ к передовым технологиям и знаниям в области подготовки и доставки безопасной питьевой воды, а также утилизации и повторного использования сточных вод, сможет принимать участие в разработке совместных систем надзора и раннего предупреждения, планов действий при чрезвычайных ситуациях.

Документ направлен в Сенат Парламента Республики Казахстан.

