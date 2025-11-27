В сточных водах казахстанских городов превышены нормативы загрязняющих веществ – сенатор

Депутаты Сената 27 ноября 2025 года ратифицировали Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Арман Утегулов, Казахстан является одной из стран, наиболее остро ощущающих дефицит водных ресурсов и последствия изменения климата.

"В последние годы обмеление реки Жайық, изменения экосистем Балхаша и реки Или, колебания стока Сырдарьи показали, что водная отрасль напрямую влияет на устойчивое развитие страны. В этих условиях водная безопасность – это приоритет, который играет ключевую роль в развитии государства. Решение проблемы не ограничивается только модернизацией инфраструктуры. Качество воды, санитария, здоровье населения, трансграничное сотрудничество – все это тесно взаимосвязано", – сказал Утегулов.

По его словам, около половины пресных водных ресурсов Казахстана формируется за пределами страны.

"Поэтому мы относимся к числу государств Центральной Азии, наиболее зависимых от трансграничных вод. Внутренняя инфраструктура также находится в критическом состоянии: 60-70% систем водоснабжения изношены, 40% сельского населения не имеют полного доступа к централизованному водоснабжению; в отдельных городах в сточных водах фиксируются загрязняющие вещества выше нормативов. По данным Всемирной организации здравоохранения, при плохом качестве воды может распространяться более 35 инфекционных заболеваний. Вот в чем важность рассматриваемого вопроса", – подчеркнул сенатор.

Поэтому водную повестку необходимо рассматривать не только как ресурсную задачу, но как комплексную политику, влияющую на здоровье, социальное развитие и международное сотрудничество. И новый Водный кодекс, принятый в 2024 году, стал началом важных реформ.

"Однако этого недостаточно. Необходимо закрепить качество воды и санитарные нормы по международным стандартам. Именно здесь Протокол по проблемам воды и здоровья играет ключевую роль. Протокол, принятый в Лондоне в 1999 году, – это уникальное международное соглашение, объединяющее вопросы воды и здоровья. Он направлен на обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также предотвращения и уменьшения распространения заболеваний, связанных с водой", – добавил депутат.

Основные обязательства стран в рамках Протокола:

установление конкретных и измеримых целевых показателей в сфере водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения;

создание и совершенствование систем мониторинга заболеваний, связанных с водой, и раннего предупреждения;

разработка планов действий на случай чрезвычайных ситуаций, обеспеченных необходимыми ресурсами;

усиление межведомственного взаимодействия по обеспечению населения водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям;

привлечение общественности к процессу принятия решений и повышение информированности на всех этапах водохозяйственной деятельности;

развитие международного сотрудничества в области охраны и использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.

Ожидается, что ратификация Протокола позволит усилить водную безопасность, повысить эффективность сотрудничества по трансграничным рекам и укрепить доверие к нашей стране как международному партнеру.

