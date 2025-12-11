Новыми функциями наделили Минтруда

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 8 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 19 января 2026 года в новой редакции изложены функции министерства: осуществление регистрации отраслевых соглашений;

определение функций и характера деятельности социальных работников, установление перечня специальностей и квалификационных требований к ним. Также добавлены новые функции: разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций;

согласование условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РК, определяемых уполномоченным органом в сфере торгового мореплавания;

разработка и утверждение форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;

разработка и утверждение правил и случаев регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность;

разработка и утверждение правил предоставления льгот и компенсаций жертвам массовых политических репрессий;

внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

заключение договоров с организациями на выполнение мобилизационных заказов, внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятий по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

представление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

разработка, согласование с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждение мобилизационного плана Министерства;

внесение в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение натуральных норм по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

образование ведомственной бюджетной комиссии, определение ее рабочего органа, утверждение положения о ней, компетенции и состава;

разработка и утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

разработка и утверждение правил проведения конкурса на занятие вакансий в организациях, находящихся в ведении центральных государственных органов и местных исполнительных органов;

разработка и утверждение правил публикации сведений о наличии вакансий в организациях, находящихся в ведении центральных государственных органов и местных исполнительных органов;

разработка и утверждение правил установления нормативов численности административно-управленческого персонала в подведомственных организациях или находящихся в ведении центральных государственных органов и местных исполнительных органов. Постановление вводится в действие с 21 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: