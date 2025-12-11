#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Право

Новыми функциями наделили Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 11:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 8 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 19 января 2026 года в новой редакции изложены функции министерства:

  • осуществление регистрации отраслевых соглашений;
  • определение функций и характера деятельности социальных работников, установление перечня специальностей и квалификационных требований к ним.

Также добавлены новые функции:

  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций;
  • согласование условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РК, определяемых уполномоченным органом в сфере торгового мореплавания;
  • разработка и утверждение форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;
  • разработка и утверждение правил и случаев регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность;
  • разработка и утверждение правил предоставления льгот и компенсаций жертвам массовых политических репрессий;
  • внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;
  • заключение договоров с организациями на выполнение мобилизационных заказов, внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
  • проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятий по подготовке к выполнению мобилизационных планов;
  • представление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
  • организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;
  • обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • разработка, согласование с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждение мобилизационного плана Министерства;
  • внесение в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение натуральных норм по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • образование ведомственной бюджетной комиссии, определение ее рабочего органа, утверждение положения о ней, компетенции и состава;
  • разработка и утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
  • разработка и утверждение правил проведения конкурса на занятие вакансий в организациях, находящихся в ведении центральных государственных органов и местных исполнительных органов;
  • разработка и утверждение правил публикации сведений о наличии вакансий в организациях, находящихся в ведении центральных государственных органов и местных исполнительных органов;
  • разработка и утверждение правил установления нормативов численности административно-управленческого персонала в подведомственных организациях или находящихся в ведении центральных государственных органов и местных исполнительных органов.

Постановление вводится в действие с 21 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане продлили пилотный проект по Цифровому НДС
12:06, Сегодня
В Казахстане продлили пилотный проект по Цифровому НДС
Министерство транспорта наделили новыми функциями
10:08, 02 октября 2025
Министерство транспорта наделили новыми функциями
Новые функции появились у Министерства труда и соцзащиты населения
10:00, 09 октября 2024
Новые функции появились у Министерства труда и соцзащиты населения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: