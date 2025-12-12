Временный запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 5 декабря 2025 года "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК", – говорится в документе. Целью введения данной меры является поддержка отечественных товаропроизводителей, пояснили в министерстве. Приказ введен в действие с 11 декабря 2025 года. Мы сообщали, что в апреле текущего года в Казахстане уже вводился полугодовой запрет на ввоз яиц.

