Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Право

Временный запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане

Куриные яйца, яйцо, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 08:52 Фото: Zakon.kz
И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 5 декабря 2025 года "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК", – говорится в документе.

Целью введения данной меры является поддержка отечественных товаропроизводителей, пояснили в министерстве.

Приказ введен в действие с 11 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в апреле текущего года в Казахстане уже вводился полугодовой запрет на ввоз яиц.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
