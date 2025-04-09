Временный запрет на ввоз яиц ввели в Казахстане
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", – говорится в тексте.
Исключение составляет транзит яиц через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.
Приказ вводится в действие с 9 апреля.
В Минсельхозе пояснили, что временный запрет на импорт яиц установлен для поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.
Поскольку в указанный период, как правило, снижается спрос на яйца, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и продукции домашних хозяйств. Это приводит к снижению цен на яйца, что негативно сказывается на деятельности птицефабрик и рентабельности производства.
Помимо этого, в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.
С учетом указанных факторов на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики была одобрена целесообразность установления временных ограничительных мер на ввоз куриных яиц на территорию РК, сообщили в ведомстве.