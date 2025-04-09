Временный запрет на ввоз яиц ввели в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК подписал приказ от 4 апреля 2025 года "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", – говорится в тексте.

Исключение составляет транзит яиц через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Приказ вводится в действие с 9 апреля.

В Минсельхозе пояснили, что временный запрет на импорт яиц установлен для поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

Поскольку в указанный период, как правило, снижается спрос на яйца, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и продукции домашних хозяйств. Это приводит к снижению цен на яйца, что негативно сказывается на деятельности птицефабрик и рентабельности производства.

Помимо этого, в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

С учетом указанных факторов на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики была одобрена целесообразность установления временных ограничительных мер на ввоз куриных яиц на территорию РК, сообщили в ведомстве.