Право

В Казахстане ввели запрет на пользование среднеазиатской черепахой и ее частями

черепаха в степи, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 10:56 Фото: из личного архива Юлии Цаугг
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ от 18 декабря 2025 года о введении запрета на пользование среднеазиатской черепахой, ее частями и дериватами на территории Республики Казахстан до 2040 года, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на пользование среднеазиатской черепахой, их частями и дериватами на всей территории Республики Казахстан до 2040 года, кроме использования в научных целях", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 4 января 2026 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 10:56
Не домашние питомцы: сотни казахстанцев помогли спасенным черепахам вернуться в природу

Среднеазиатская черепаха, или степная черепаха, – черепаха семейства сухопутных черепах.

Обитает преимущественно в пустынных ландшафтах. В Казахстане часто становится жертвой нелегального отлова и торговли.

Живут такие черепахи 10-30 лет. При правильном уходе могут прожить дольше.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
