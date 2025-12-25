В Казахстане ввели запрет на пользование среднеазиатской черепахой и ее частями
Фото: из личного архива Юлии Цаугг
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ от 18 декабря 2025 года о введении запрета на пользование среднеазиатской черепахой, ее частями и дериватами на территории Республики Казахстан до 2040 года, сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на пользование среднеазиатской черепахой, их частями и дериватами на всей территории Республики Казахстан до 2040 года, кроме использования в научных целях", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 4 января 2026 года.
Среднеазиатская черепаха, или степная черепаха, – черепаха семейства сухопутных черепах.
Обитает преимущественно в пустынных ландшафтах. В Казахстане часто становится жертвой нелегального отлова и торговли.
Живут такие черепахи 10-30 лет. При правильном уходе могут прожить дольше.
