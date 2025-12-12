#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Право

В Казахстане изменились правила маркировки обуви

Обувь в магазине, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 09:24 Фото: Zakon.kz
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 4 декабря 2025 года изменил правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

Поправками расширяется перечень сведений для регистрации обувных товаров в ИС МПТ.

В него включили номер и дату документа, подтверждающего соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", и в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (сертификат соответствия или декларация о соответствии).

Так же, как и ранее в него входят:

  • ИИН или БИН заявителя;
  • код товара (GTIN);
  • сведения о производителе товара;
  • код ТН ВЭД ЕАЭС;
  • вид обуви;
  • торговое наименование товара.

В свою очередь электронное извещение о выявленных расхождениях содержит следующие сведения:

  • ИИН или БИН отправителя;
  • ИИН или БИН получателя;
  • список кодов идентификации принятых/непринятых обувных товаров;
  • список кодов идентификации обувных товаров, сведения по которым отсутствуют или указаны недостоверно в Акте приема/передачи (при наличии);
  • список кодов идентификации обувных товаров, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи) (новое. – Прим. ред.);
  • реквизиты Акта приема/передачи.

Уточнено, что оператор фискальных данных осуществляет передачу сведений в режиме реального времени в ИС МПТ по каждой реализованной товарной единице, включающей следующие сведения:

  • ИИН или БИН продавца;
  • регистрационный номер контрольно-кассовой машины;
  • реквизиты фискального документа (номер и дата чека);
  • дата и цена реализации;
  • код идентификации товара, содержащийся в средстве идентификации, нанесенном на товар.

Кроме того, поправками определен круг лиц, которым доступна информация в ИС МПТ.

Информация, сформированная в процессе маркировки и прослеживаемости товаров, содержащаяся в ИС МПТ, является информацией с ограниченным доступом и предоставляется только следующим лицам:

  • участнику оборота товаров в части информации о сделках с товаром, совершенных этим участником оборота товаров;
  • участнику оборота товаров в части статистической и аналитической информации о данных маркированных товарах, владельцем которых он является;
  • государственным органам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на данные государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  • потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров содержащейся в ИС МПТ.

Импортеры в свободной форме в бумажном или электронном виде подают в Комитет промышленности МПС РК заявление для включения собственных складских помещений.

К заявлению прилагаются сведения о технических характеристиках складских помещений, схемы расположения складских помещений на территории, размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, системах контроля входа лиц в складское помещение и выхода из него, средствах видеонаблюдения и схема их расположения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях.

Контроль входа и выхода лиц в складское помещение обеспечивается электронной системой контроля. При отсутствии электронной системы контроля осуществляется ведение журналов учета въезда транспортных средств и журналов учета входа и выхода лиц на территорию складского помещения. Наличие систем контроля въезда и входа в складское помещение, а также средств видеонаблюдения и их расположение подтверждается соответствующими фотографиями и видеоматериалами.

В правила добавлены новые нормы, согласно которым исключение складского помещения из перечня осуществляется в следующих случаях:

  1. добровольного обращения Импортера;
  2. приостановления или прекращения действия одного из документов, на основании которых складское помещение было включено в перечень;
  3. наличие судебного акта.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 2) и (или) 3), импортер в течение 5 рабочих дней уведомляет уполномоченный орган.

В свою очередь уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней исключает складское помещение из перечня.

Внесение изменений и (или) дополнений в утвержденный Перечень осуществляется Уполномоченным органом по мере поступления заявок, но не более одного раза в квартал. Исключением являются случаи исключения складских помещений из перечня.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Военнослужащие органов гражданской защиты и члены их семей могут летать на самолетах за счет государства
10:02, Сегодня
Военнослужащие органов гражданской защиты и члены их семей могут летать на самолетах за счет государства
Сроки маркировки обуви продлили в Казахстане
15:22, 26 декабря 2023
Сроки маркировки обуви продлили в Казахстане
Что изменилось в правилах маркировки обуви
09:33, 09 декабря 2024
Что изменилось в правилах маркировки обуви
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: