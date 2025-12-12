В Казахстане изменились правила маркировки обуви

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 4 декабря 2025 года изменил правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

Поправками расширяется перечень сведений для регистрации обувных товаров в ИС МПТ.

В него включили номер и дату документа, подтверждающего соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", и в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (сертификат соответствия или декларация о соответствии).

Так же, как и ранее в него входят:

ИИН или БИН заявителя;

код товара (GTIN);

сведения о производителе товара;

код ТН ВЭД ЕАЭС;

вид обуви;

торговое наименование товара.

В свою очередь электронное извещение о выявленных расхождениях содержит следующие сведения:

ИИН или БИН отправителя;

ИИН или БИН получателя;

список кодов идентификации принятых/непринятых обувных товаров;

список кодов идентификации обувных товаров, сведения по которым отсутствуют или указаны недостоверно в Акте приема/передачи (при наличии);

список кодов идентификации обувных товаров, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи) (новое. – Прим. ред.) ;

; реквизиты Акта приема/передачи.

Уточнено, что оператор фискальных данных осуществляет передачу сведений в режиме реального времени в ИС МПТ по каждой реализованной товарной единице, включающей следующие сведения:

ИИН или БИН продавца;

регистрационный номер контрольно-кассовой машины;

реквизиты фискального документа (номер и дата чека);

дата и цена реализации;

код идентификации товара, содержащийся в средстве идентификации, нанесенном на товар.

Кроме того, поправками определен круг лиц, которым доступна информация в ИС МПТ.

Информация, сформированная в процессе маркировки и прослеживаемости товаров, содержащаяся в ИС МПТ, является информацией с ограниченным доступом и предоставляется только следующим лицам:

участнику оборота товаров в части информации о сделках с товаром, совершенных этим участником оборота товаров;

участнику оборота товаров в части статистической и аналитической информации о данных маркированных товарах, владельцем которых он является;

государственным органам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на данные государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров содержащейся в ИС МПТ.

Импортеры в свободной форме в бумажном или электронном виде подают в Комитет промышленности МПС РК заявление для включения собственных складских помещений.

К заявлению прилагаются сведения о технических характеристиках складских помещений, схемы расположения складских помещений на территории, размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, системах контроля входа лиц в складское помещение и выхода из него, средствах видеонаблюдения и схема их расположения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях.

Контроль входа и выхода лиц в складское помещение обеспечивается электронной системой контроля. При отсутствии электронной системы контроля осуществляется ведение журналов учета въезда транспортных средств и журналов учета входа и выхода лиц на территорию складского помещения. Наличие систем контроля въезда и входа в складское помещение, а также средств видеонаблюдения и их расположение подтверждается соответствующими фотографиями и видеоматериалами.

В правила добавлены новые нормы, согласно которым исключение складского помещения из перечня осуществляется в следующих случаях:

добровольного обращения Импортера; приостановления или прекращения действия одного из документов, на основании которых складское помещение было включено в перечень; наличие судебного акта.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 2) и (или) 3), импортер в течение 5 рабочих дней уведомляет уполномоченный орган.

В свою очередь уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней исключает складское помещение из перечня.

Внесение изменений и (или) дополнений в утвержденный Перечень осуществляется Уполномоченным органом по мере поступления заявок, но не более одного раза в квартал. Исключением являются случаи исключения складских помещений из перечня.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.