В Казахстане изменились правила маркировки обуви
Поправками расширяется перечень сведений для регистрации обувных товаров в ИС МПТ.
В него включили номер и дату документа, подтверждающего соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", и в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (сертификат соответствия или декларация о соответствии).
Так же, как и ранее в него входят:
- ИИН или БИН заявителя;
- код товара (GTIN);
- сведения о производителе товара;
- код ТН ВЭД ЕАЭС;
- вид обуви;
- торговое наименование товара.
В свою очередь электронное извещение о выявленных расхождениях содержит следующие сведения:
- ИИН или БИН отправителя;
- ИИН или БИН получателя;
- список кодов идентификации принятых/непринятых обувных товаров;
- список кодов идентификации обувных товаров, сведения по которым отсутствуют или указаны недостоверно в Акте приема/передачи (при наличии);
- список кодов идентификации обувных товаров, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи) (новое. – Прим. ред.);
- реквизиты Акта приема/передачи.
Уточнено, что оператор фискальных данных осуществляет передачу сведений в режиме реального времени в ИС МПТ по каждой реализованной товарной единице, включающей следующие сведения:
- ИИН или БИН продавца;
- регистрационный номер контрольно-кассовой машины;
- реквизиты фискального документа (номер и дата чека);
- дата и цена реализации;
- код идентификации товара, содержащийся в средстве идентификации, нанесенном на товар.
Кроме того, поправками определен круг лиц, которым доступна информация в ИС МПТ.
Информация, сформированная в процессе маркировки и прослеживаемости товаров, содержащаяся в ИС МПТ, является информацией с ограниченным доступом и предоставляется только следующим лицам:
- участнику оборота товаров в части информации о сделках с товаром, совершенных этим участником оборота товаров;
- участнику оборота товаров в части статистической и аналитической информации о данных маркированных товарах, владельцем которых он является;
- государственным органам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на данные государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров содержащейся в ИС МПТ.
Импортеры в свободной форме в бумажном или электронном виде подают в Комитет промышленности МПС РК заявление для включения собственных складских помещений.
К заявлению прилагаются сведения о технических характеристиках складских помещений, схемы расположения складских помещений на территории, размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, системах контроля входа лиц в складское помещение и выхода из него, средствах видеонаблюдения и схема их расположения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях.
Контроль входа и выхода лиц в складское помещение обеспечивается электронной системой контроля. При отсутствии электронной системы контроля осуществляется ведение журналов учета въезда транспортных средств и журналов учета входа и выхода лиц на территорию складского помещения. Наличие систем контроля въезда и входа в складское помещение, а также средств видеонаблюдения и их расположение подтверждается соответствующими фотографиями и видеоматериалами.
В правила добавлены новые нормы, согласно которым исключение складского помещения из перечня осуществляется в следующих случаях:
- добровольного обращения Импортера;
- приостановления или прекращения действия одного из документов, на основании которых складское помещение было включено в перечень;
- наличие судебного акта.
При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 2) и (или) 3), импортер в течение 5 рабочих дней уведомляет уполномоченный орган.
В свою очередь уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней исключает складское помещение из перечня.
Внесение изменений и (или) дополнений в утвержденный Перечень осуществляется Уполномоченным органом по мере поступления заявок, но не более одного раза в квартал. Исключением являются случаи исключения складских помещений из перечня.
Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.