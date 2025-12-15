План действий по реализации Концепции правовой политики РК: внесены изменения

Постановлением правительства от 10 декабря 2025 года внесены изменения в План действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен следующий пункт: Проведение анализа действующих составов административных правонарушений на предмет возможности перевода составов административных правонарушений, предусматривающих санкцию в виде лишения специального права, лишения разрешения либо приостановления его действия, а также исключения из реестра приостановления или запрещения деятельности в отраслевые нормативные правовые акты, поскольку указанные санкции связаны с осуществлением административной процедуры. Рассмотрение возможности: введения градации административных правонарушений на категории незначительных, значительных и грубых правонарушений, каждая из которых содержала бы предельные размеры штрафа в зависимости от характера и степени общественной опасности правонарушения;

исключения составов административных правонарушений, содержащих санкции за неконкретизированные требования нормативных правовых актов, корректировки диспозиций с учетом позиций уполномоченных органов;

формирования единого подхода при определении размера штрафа в зависимости от категории субъектов предпринимательства (а также установления ответственности должностных лиц организаций, финансируемых из государственного бюджета). Выработка по итогам проведенного анализа нового понятия административного правонарушения, содержащего ясные критерии, позволяющие разграничить административную ответственность от других видов юридической ответственности. Проект закона по указанному поводу планируется разработать в марте 2028 года. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

