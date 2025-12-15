#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Право

План действий по реализации Концепции правовой политики РК: внесены изменения

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:29 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 10 декабря 2025 года внесены изменения в План действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен следующий пункт:

  • Проведение анализа действующих составов административных правонарушений на предмет возможности перевода составов административных правонарушений, предусматривающих санкцию в виде лишения специального права, лишения разрешения либо приостановления его действия, а также исключения из реестра приостановления или запрещения деятельности в отраслевые нормативные правовые акты, поскольку указанные санкции связаны с осуществлением административной процедуры.

Рассмотрение возможности:

  • введения градации административных правонарушений на категории незначительных, значительных и грубых правонарушений, каждая из которых содержала бы предельные размеры штрафа в зависимости от характера и степени общественной опасности правонарушения;
  • исключения составов административных правонарушений, содержащих санкции за неконкретизированные требования нормативных правовых актов, корректировки диспозиций с учетом позиций уполномоченных органов;
  • формирования единого подхода при определении размера штрафа в зависимости от категории субъектов предпринимательства (а также установления ответственности должностных лиц организаций, финансируемых из государственного бюджета).

Выработка по итогам проведенного анализа нового понятия административного правонарушения, содержащего ясные критерии, позволяющие разграничить административную ответственность от других видов юридической ответственности.

Проект закона по указанному поводу планируется разработать в марте 2028 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правительство обновило план действий по реализации концепции госуправления
14:22, 26 августа 2025
Правительство обновило план действий по реализации концепции госуправления
Концепцию торговой политики утвердили в Казахстане
09:01, 03 декабря 2025
Концепцию торговой политики утвердили в Казахстане
Концепцию региональной политики на пять лет разработали в Казахстане
17:00, 18 марта 2025
Концепцию региональной политики на пять лет разработали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: