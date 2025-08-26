#АЭС в Казахстане
Право

Правительство обновило план действий по реализации концепции госуправления

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 14:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 18 августа 2025 года внесены изменения в План действий по реализации Концепции развития государственного управления в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана действий, необходимо:

  • принять меры по реализации Плана действий;
  • на полугодовой основе до 5 июля и 20 декабря представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Министерство национальной экономики РК.

В свою очередь Министерству национальной экономики на полугодовой основе до 25 июля и 5 января представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе реализации Плана действий.

Вместе с тем План действий по реализации Концепции развития государственного управления в РК до 2030 года изложен в новой редакции.

В частности, план предусматривает переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан.

Ожидается, что:

  • индекс развития "электронного правительства" (по ООН) к 2030 году составит 0,89;
  • полное исключение человеческого фактора и сокращение сроков оказания до 20 минут топ-50 государственных услуг, к 2030 году 50 единиц;
  • к 2030 году не менее 90% государственных услуг должно быть получено только в электронном формате;
  • к 2030 году не менее 50% государственных услуг для социально уязвимых слоев населения должно оказываться проактивно.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане изменили требования к знанию госязыка при приеме в гражданство
Право
14:05, Сегодня
В Казахстане изменили требования к знанию госязыка при приеме в гражданство
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
Право
11:37, Сегодня
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
Право
10:59, Сегодня
В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
