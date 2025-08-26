Правительство обновило план действий по реализации концепции госуправления
Постановлением правительства от 18 августа 2025 года внесены изменения в План действий по реализации Концепции развития государственного управления в РК, сообщает Zakon.kz.
Так, уточняется, что центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана действий, необходимо:
- принять меры по реализации Плана действий;
- на полугодовой основе до 5 июля и 20 декабря представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Министерство национальной экономики РК.
В свою очередь Министерству национальной экономики на полугодовой основе до 25 июля и 5 января представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе реализации Плана действий.
Вместе с тем План действий по реализации Концепции развития государственного управления в РК до 2030 года изложен в новой редакции.
В частности, план предусматривает переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан.
Ожидается, что:
- индекс развития "электронного правительства" (по ООН) к 2030 году составит 0,89;
- полное исключение человеческого фактора и сокращение сроков оказания до 20 минут топ-50 государственных услуг, к 2030 году 50 единиц;
- к 2030 году не менее 90% государственных услуг должно быть получено только в электронном формате;
- к 2030 году не менее 50% государственных услуг для социально уязвимых слоев населения должно оказываться проактивно.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
