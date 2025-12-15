#Казахстан в сравнении
Право

Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности

Военная спецтехника, армия, военные учения, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 8 декабря 2025 года внес поправки в Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что к другим экологически опасным видам хозяйственной и иной деятельности относится:

  • деятельность военных и оборонных объектов: арсеналы и базы хранения горючего и смазочных материалов вместимостью в 200 тысяч тонн и более, взрывчатых веществ, боеприпасов и сильнодействующих ядовитых веществ.

Как и ранее, в этот список входят:

  • деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
  • аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности;
  • производство генетически модифицированных организмов;
  • деятельность, связанная с микробиологическим производством, включая обращение и обезвреживание микроорганизмов.

Кроме того, перечень содержит виды деятельности по следующим направлениям:

  • использование земель и недр;
  • использование водных ресурсов;
  • осуществление нефтяных операций;
  • металлургическое производство;
  • использование атомной и тепловой энергии;
  • воздействие на атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли;
  • обращение с опасными отходами.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Территория СЭЗ "Jibek Joly" стала больше
09:46, Сегодня
Территория СЭЗ "Jibek Joly" стала больше
В Казахстане уточнили перечень видов деятельности для применения розничного налога
08:48, 10 февраля 2025
В Казахстане уточнили перечень видов деятельности для применения розничного налога
На каких ценных животных можно охотиться в РК: обновлен перечень
16:34, 10 октября 2025
На каких ценных животных можно охотиться в РК: обновлен перечень
