Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 8 декабря 2025 года внес поправки в Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что к другим экологически опасным видам хозяйственной и иной деятельности относится:

деятельность военных и оборонных объектов: арсеналы и базы хранения горючего и смазочных материалов вместимостью в 200 тысяч тонн и более, взрывчатых веществ, боеприпасов и сильнодействующих ядовитых веществ.

Как и ранее, в этот список входят:

деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;

аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности;

производство генетически модифицированных организмов;

деятельность, связанная с микробиологическим производством, включая обращение и обезвреживание микроорганизмов.

Кроме того, перечень содержит виды деятельности по следующим направлениям:

использование земель и недр;

использование водных ресурсов;

осуществление нефтяных операций;

металлургическое производство;

использование атомной и тепловой энергии;

воздействие на атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли;

обращение с опасными отходами.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.