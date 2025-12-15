Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 8 декабря 2025 года внес поправки в Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, сообщает Zakon.kz.
Поправками предусматривается, что к другим экологически опасным видам хозяйственной и иной деятельности относится:
- деятельность военных и оборонных объектов: арсеналы и базы хранения горючего и смазочных материалов вместимостью в 200 тысяч тонн и более, взрывчатых веществ, боеприпасов и сильнодействующих ядовитых веществ.
Как и ранее, в этот список входят:
- деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
- аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности;
- производство генетически модифицированных организмов;
- деятельность, связанная с микробиологическим производством, включая обращение и обезвреживание микроорганизмов.
Кроме того, перечень содержит виды деятельности по следующим направлениям:
- использование земель и недр;
- использование водных ресурсов;
- осуществление нефтяных операций;
- металлургическое производство;
- использование атомной и тепловой энергии;
- воздействие на атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли;
- обращение с опасными отходами.
Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.
