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Право

Для банков в Казахстане примут единые правила представления отчетности

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 09:24 Фото: freepik
Нацбанк подготовил проект постановления "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и АО "Банк Развития Казахстана"", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается утвердить единые Правила представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и АО "Банк Развития Казахстана" с приложением к ним форм, предназначенных для сбора административных данных.

Таким образом, будет произведена консолидация трех НПА Нацбанка, регулирующих однородные взаимосвязанные вопросы по представлению регуляторной отчетности:

  • ПП НБ РК от 21 апреля 2020 года № 54;
  • ПП НБ РК от 2 марта 2021 года № 22;
  • ПП НБ РК от 29 июня 2018 года № 139.

После утверждения новых правил указанные постановления утратят силу, при этом формы отчетности для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК и АО "Банк Развития Казахстана" и порядок их представления не изменятся.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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