Для банков в Казахстане примут единые правила представления отчетности

Нацбанк подготовил проект постановления "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и АО "Банк Развития Казахстана"", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается утвердить единые Правила представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и АО "Банк Развития Казахстана" с приложением к ним форм, предназначенных для сбора административных данных.

Таким образом, будет произведена консолидация трех НПА Нацбанка, регулирующих однородные взаимосвязанные вопросы по представлению регуляторной отчетности:

ПП НБ РК от 21 апреля 2020 года № 54;

ПП НБ РК от 2 марта 2021 года № 22;

ПП НБ РК от 29 июня 2018 года № 139.

После утверждения новых правил указанные постановления утратят силу, при этом формы отчетности для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК и АО "Банк Развития Казахстана" и порядок их представления не изменятся.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа 2025 года.