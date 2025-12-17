Утверждены правила представления отчетности страховыми компаниями при их ликвидации

Постановлением правления Нацбанка от 2 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, сообщает Zakon.kz.

Отчетность представляется организацией в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.

В Национальный банк организация представляет:

отчет об остатках денег;

отчет о размещенных вкладах;

отчет о ценных бумагах;

отчет об операциях "обратное репо", репо;

отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях;

отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда;

отчет об инвестиционных доходах;

отчет об общих и административных расходах;

отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, или расходов на погребение;

отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов;

отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда;

отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов;

отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда.

Организация представляет отчетность в Национальный банк в электронном формате ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Постановление вводится в действие с 26 декабря 2025 года.