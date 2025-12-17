Утверждены правила представления отчетности страховыми компаниями при их ликвидации
Фото: freepik
Постановлением правления Нацбанка от 2 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, сообщает Zakon.kz.
Отчетность представляется организацией в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам.
Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.
Отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.
В Национальный банк организация представляет:
- отчет об остатках денег;
- отчет о размещенных вкладах;
- отчет о ценных бумагах;
- отчет об операциях "обратное репо", репо;
- отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях;
- отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда;
- отчет об инвестиционных доходах;
- отчет об общих и административных расходах;
- отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, или расходов на погребение;
- отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов;
- отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда;
- отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов;
- отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда.
Организация представляет отчетность в Национальный банк в электронном формате ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
Постановление вводится в действие с 26 декабря 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript