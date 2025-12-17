#Казахстан в сравнении
Право

Утверждены правила представления отчетности страховыми компаниями при их ликвидации

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:23 Фото: freepik
Постановлением правления Нацбанка от 2 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, сообщает Zakon.kz.

Отчетность представляется организацией в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.

В Национальный банк организация представляет:

  • отчет об остатках денег;
  • отчет о размещенных вкладах;
  • отчет о ценных бумагах;
  • отчет об операциях "обратное репо", репо;
  • отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях;
  • отчет о резервах гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда;
  • отчет об инвестиционных доходах;
  • отчет об общих и административных расходах;
  • отчет об осуществленных гарантийных выплатах, выплатах по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего, или расходов на погребение;
  • отчет об инвестиционном портфеле, сформированном за счет собственных активов;
  • отчет об инвестиционных портфелях, сформированных за счет средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда;
  • отчет о соблюдении лимитов инвестирования собственных активов;
  • отчет о соблюдении лимитов инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда.

Организация представляет отчетность в Национальный банк в электронном формате ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Постановление вводится в действие с 26 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
