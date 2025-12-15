Работодателей обяжут принимать участников субсидируемых рабочих мест на постоянную занятость

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало приказ, которым вносятся изменения в действующие Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Обновления направлены на повышение прозрачности процедур, эффективность использования бюджетных средств и обеспечение реального трудоустройства граждан, участвующих в программах государственной поддержки занятости.

Ключевым изменением является закрепление обязанности работодателей принимать участников субсидируемых рабочих мест на постоянную занятость после завершения срока их участия в программе.

Работодатель должен обеспечить трудоустройство в штат не менее 10% участников, если в предыдущем году он организовал 10 и более субсидируемых рабочих мест, либо не менее одного человека – при меньшем количестве.

При этом учитываются только те граждане, за которых регулярно перечислялись обязательные пенсионные взносы в течение шести месяцев до подачи новой заявки. Исключаются участники, которые временно не работают по уважительным причинам – проходящие военную службу, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, продолжающие обучение, выехавшие за пределы страны, а также лица с инвалидностью, умершие, признанные безвестно отсутствующими или недееспособными. Таким образом, государство усиливает ориентированность субсидируемых рабочих мест на создание устойчивой, а не временной занятости.

Вторым важным блоком изменений является внедрение автоматической проверки работодателей на соответствие требованиям через Электронную биржу труда. Это позволит исключить участие центров трудовой мобильности в технической оценке заявок и обеспечить полную цифровизацию процесса трудоустройства безработных на субсидируемые рабочие места.

Система автоматически отклонит заявки компаний, получивших в текущем году государственные гранты или микрокредиты, участвующих в профессиональном обучении, оказывающих услуги в рамках государственных закупок по инфраструктурным проектам, задействованных в образовательном госзаказе или предоставляющих медицинские услуги в системе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, за исключением случаев подачи заявок по направлениям "Молодежная практика", "Социальные рабочие места" и проект "Серебряный возраст". Также исключено одновременное участие нескольких работодателей с совпадающими ИИН учредителей или руководителей.

Предусмотрены и другие изменения, к примеру, усиленные требования к работодателям для участия в программе.

В частности, наличие статуса действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, ведение деятельности не менее 12 месяцев, отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, регулярность социальных платежей за последний год и отсутствие в списках недобросовестных налогоплательщиков либо участников лжепредпринимательства.

Работодатель также должен исполнять обязательства по ранее заключенным договорам, не находиться в процессе банкротства или ликвидации и иметь корректно зарегистрированные электронные трудовые договоры с работниками.

Одним из нововведений также станет четкое регулирование количества общественных работ, которые могут быть организованы работодателями разных категорий.

Так, устанавливаются следующие лимиты:

для субъектов социального предпринимательства первой категории – от 1 до 10 рабочих мест;

для акционерных обществ, ТОО и их филиалов – от 1 до 5;

для индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств – от 1 до 5;

для неправительственных организаций – от 1 до 5;

для государственных организаций, включая акиматы поселков и сельских округов – от 1 до 5.

В Минтруда отметили, что при соблюдении ряда социальных условий эти лимиты могут быть увеличены в два раза. Увеличение возможно при организации рабочих мест для лиц с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, многодетных семей и матерей, награжденных государственными наградами, а также при софинансировании работодателем не менее половины заработной платы участников или при переводе в штат не менее 60% участников общественных работ предыдущего года.

Эти нормы стимулируют работодателей к социальной ответственности и расширению занятости для уязвимых категорий населения.

В министерстве заключили, что обновленные правила направлены на то, чтобы субсидируемые рабочие места становились реальным мостом к стабильной занятости. Нововведения повысят результативность программ занятости, обеспечат честную конкуренцию среди работодателей и укрепят доверие общества к механизмам социальной поддержки.