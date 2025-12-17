Обновлены правила организации субсидируемых рабочих мест

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 12 декабря 2025 года внесены изменения в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что субсидируемые рабочие места создаются для безработных, студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время.

Субсидируемые рабочие места организуются карьерными центрами по заявкам работодателей при:

наличии статуса действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории РК;

осуществлении деятельности более 12 месяцев, предшествующей дате подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на момент подачи заявки;

регулярном произведении социальных платежей за последние 12 месяцев, предшествующие дате подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;

исполнении в полном объеме обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с Центром трудовой мобильности (при наличии);

отсутствии процедуры банкротства либо ликвидации;

отсутствии в регистре организаций, предоставляющих специальные социальные услуги;

Вводится в действие с 1 января 2026 года:

обязательном трудоустройстве (на момент подачи заявки) на постоянные рабочие места безработных, завершивших у него работу на субсидируемых рабочих местах в прошедшем календарном году:

- не менее 10% безработных для работодателей, организовавших 10 и более субсидируемых рабочих мест;

- не менее одного безработного для работодателей, организовавших до 10 субсидируемых рабочих мест;

отсутствии в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

отсутствии в перечне налогоплательщиков, осуществивших лжепредпринимательскую деятельность;

наличии списочной численности работников, имеющих зарегистрированные электронные трудовые договора и обязательные пенсионные взносы в размере не менее 10% от минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на момент подачи заявки.

Трудоустройство рассчитывается без учета следующих лиц:

призванных на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, а также в другие войска и воинские формирования республики в течение трех месяцев после завершения участия в субсидируемых рабочих местах;

после завершения участия в субсидируемых рабочих местах; находящихся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

получающих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее или послевузовское образование;

выехавших на постоянное место жительства за пределы РК;

умерших;

имеющих инвалидность;

признанных безвестно отсутствующими;

признанных судом недееспособными;

самовольно, без уважительной причины прекративших трудовую деятельность на субсидируемых рабочих местах.

В учет трудоустроенных включаются лица, в пользу которых работодателем, подающим заявку на организацию субсидируемых рабочих мест, регулярно перечислены обязательные пенсионные взносы за последние три месяца, предшествующие дате подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест.

Проверка соответствия работодателей требованиям осуществляется Электронной биржей труда или карьерным центром в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявок работодателями на организацию субсидируемых рабочих мест.

Работодатель, не прошедший проверку, повторно проходит проверку по истечении 30 календарных дней с даты проверки, которую не прошел.

При этом работодатель вправе обжаловать результаты повторной проверки, проведенной Электронной биржей труда.

Рассмотрение жалобы производится уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

Общественные работы не требуют предварительной профессиональной подготовки работника и имеют социально-полезную направленность.

К общественным работам не относятся виды деятельности, связанные с необходимостью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Общественные работы имеют следующие особенности:

возможность организовывать работы на условиях неполного рабочего дня или по гибкому графику;

экономическая, социальная и экологическая полезность для региона;

предоставляется возможность временного трудоустройства лицам, не имеющим специального образования.

Общественные работы на селе и в малых городах организуются у работодателей всех форм собственности, а в городах и моногородах у работодателей с частной формой собственности.

Также предусмотрено, что социальные рабочие места и проект "Серебряный возраст" организуются на предприятиях и в организациях с частной формой собственности.

Социальные рабочие места и рабочие места по проекту "Серебряный возраст" не создаются для низкоквалифицированных профессий или занятий.

Рабочие места по молодежной практике, проектам "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" создаются по полученной выпускниками профессии (специальности) или родственной профессии (специальности).

Трудоустройство безработных на субсидируемые рабочие места осуществляется один раз в течение календарного года в порядке очередности согласно дате регистрации в качестве безработных.

Работодатель при наличии вакансии трудоустраивает безработного с его согласия на постоянное рабочее место.

Указывается, что сбор заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест осуществляется на Электронной бирже труда в пределах средств, предусмотренных на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий или предстоящий финансовый год.

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год осуществляется ежегодно с 20 декабря по 31 декабря.

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий финансовый год осуществляется с 1 февраля по 30 сентября.

Прием заявок

Прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест (по каждому виду) осуществляется в пределах 10% от списочной численности работников, за исключением работодателей, указанных в пункте 19 настоящих Правил.

Для организации приема заявок от работодателей центр трудовой мобильности ежегодно до 15 декабря размещает в АИС "Рынок труда" информацию об объеме финансовых средств, предусмотренных на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год в разрезе районов (городов) и видов субсидируемых рабочих мест.

В случае уточнения (корректировки) бюджета в течение текущего финансового года Центр трудовой мобильности вносит изменения в годовой объем финансирования.

Электронной биржей труда отклоняются заявки работодателей:

участвующих в организации профессионального обучения в соответствии с Кодексом;

получивших гранты на реализацию новых бизнес-идей и (или) микрокредиты в текущем финансовом году за счет средств бюджета, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию социальных рабочих мест и проекта "Серебряный возраст";

оказывающих услуги или выполняющих работы в рамках государственных закупок по инфраструктурным проектам;

получивших государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию молодежной практики;

оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или системы обязательного социального медицинского страхования, за исключением работодателей, подающих заявку на организацию молодежной практики.

Количество рабочих мест и профессий, указываемые в заявках, зависит от вида субсидируемых рабочих мест.

При определении количества рабочих мест учитываются организационно-правовая форма собственности работодателя, списочная численность работников, а также количество безработных, состоящих на учете в карьерном центре свыше шести месяцев.

Количество рабочих мест для организации общественных работ:

для работодателей, признанных субъектами социального предпринимательства первой категории, составляет от 1 до 10 рабочих мест;

для акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью или их филиалов составляет от 1 до 5 рабочих мест;

для индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств составляет от 1 до 5 рабочих мест;

для неправительственных организаций или их филиалов составляет от 1 до 5 рабочих мест;

для государственных организаций, включая акиматы поселков и сельских округов составляет от 1 до 5 рабочих мест.

Максимальное количество рабочих мест увеличивается в 2 раза при соответствии работодателя одному из следующих условий:

при организации общественных работ для трудоустройства лиц с инвалидностью, лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), получателей пособия многодетным семьям или многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени;

при организации общественных работ за счет собственных средств либо при софинансировании не менее 50% заработной платы участников общественных работ;

Вводится в действие с 1 января 2026 года:

при трудоустройстве на постоянные рабочие места не менее 60% участников общественных работ предыдущего календарного года.

В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки работодателем на Электронной бирже труда автоматически создается вакансия на субсидируемое рабочее место. По истечении 90 календарных дней созданная вакансия при ее не заполнении, аннулируется.

Претендент, желающий трудоустроиться на субсидируемое рабочее место посредством "личного кабинета" на Электронной бирже труда, направляет отклик на вакансию, опубликованную работодателем.

При отсутствии доступа к Электронной бирже труда претендент обращается в карьерный центр за содействием в направлении отклика на вакансию посредством Электронной биржи труда.

Карьерный центр обеспечивает претендентам доступ к Электронной бирже труда в зонах самообслуживания, а также оказывает необходимое консультационное содействие.

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2025 года.

Ранее мы рассказали, что работодателей обяжут принимать участников субсидируемых рабочих мест на постоянную занятость.