Усовершенствовать организацию субсидируемых рабочих мест планируют в Казахстане

Министерство труда подготовило проект поправок в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, сообщает Zakon.kz.

Поправками оптимизируют процесс приема заявок. Добавлены нормы, определяющие сроки приема заявок на текущий финансовый год.

В частности, предусматривается, что на Электронной бирже труда осуществляется сбор заявок на организацию субсидируемых рабочих мест от работодателей.

Прием заявок на текущий финансовый год осуществляется с 1 января по 30 сентября, а на предстоящий финансовый год с 1 по 31 октября.

Объявление о начале приема заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий или предстоящий финансовый год размещается на интернет-ресурсе центра трудовой мобильности.

Работодатель посредством личного кабинета на Электронной бирже труда подает заявку на организацию субсидируемых рабочих мест на текущий или на предстоящий финансовый год.

Внедряется автоматическая проверка работодателей на соответствие требованиям через Электронную биржу труда, что упрощает процесс формирования перечня работодателей.

В целях снижения коррупционного риска предлагается автоматизировать процесс формирования единого перечня работодателей, подавших заявки на организацию субсидируемых рабочих мест.

На сегодняшний день рабочие места между работодателями распределяются по усмотрению центров трудовой мобильности, что вызывало недовольство со стороны работодателей, не получивших рабочие места. В связи с этим предлагается установить ограничение на количество выделяемых рабочих мест работодателям.

В частности, между работодателями рабочие места распределяются по принципу "одному работодателю не менее одного субсидируемого рабочего места" в пределах предусмотренных бюджетных средств.

При этом количество рабочих мест на календарный год составляет 20% от списочной численности работников, но не более 10 рабочих мест, за исключением сельских населенных пунктов, где количество работодателей, подавших заявки на организацию субсидируемых рабочих мест, составляет менее 20 единиц.

Перечень обновляется центром трудовой мобильности по мере поступления заявок от работодателей на Электронную биржу труда.

Поправками будут определены критерии повторного участия работодателей в организации субсидируемых рабочих мест, что стимулирует долгосрочное трудоустройство.

Повторное участие работодателей в организации субсидируемых рабочих мест в последующие календарные годы допускается только при трудоустройстве на постоянную работу не менее 50% предыдущих участников субсидируемых рабочих мест из числа безработных, за исключением лиц, призванных на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, а также в другие войска и воинские формирования Республики Казахстан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, получающих образование, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, умерших. Уровень трудоустройства определяется на основании наличия обязательных пенсионных взносов у безработного по истечении трех месяцев со дня трудоустройства его на постоянную работу.

Разработчики хотят расширить список оснований для отказа во включении работодателя в перечень.

Основаниями для отказа во включении работодателя в перечень станут:

установление недостоверности документов и (или) сведений, в том числе получаемых из государственных информационных систем, необходимых для допуска работодателя к организации субсидируемых рабочих мест;

невыполнение обязательств работодателя по заключенным договорам с центром трудовой мобильности за последние 24 месяца;

превышение лимита финансирования;

освоение центром трудовой мобильности выделенных средств на организацию субсидируемых рабочих мест.

Предлагается дополнить действующие правила положениями, предусматривающими взаимодействие центра трудовой мобильности с Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

Для выплаты заработной платы лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места в рамках общественных работ и молодежной практики, а также субсидируемой части заработной платы лицам, трудоустроенным на социальные рабочие места и (или) по проекту "Серебряный возраст" центр трудовой мобильности на основании сведений, представленных работодателем по форме согласно приложениям 1, 2 и (или) 3 к Договору в АИС "Рынок труда" формирует и направляет в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" список лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места с указанием размера заработной платы или субсидируемой части заработной платы.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" в течение трех рабочих дней со дня поступления информации от центра трудовой мобильности формирует и направляет в центр трудовой мобильности заявку о сумме потребности на выплату заработной платы или субсидируемой части заработной платы в центр трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" денежные средства на выплату заработной платы или субсидируемой части заработной платы на отчетный месяц согласно потребности.

В течение трех рабочих дней после поступления денежных средств от центра трудовой мобильности Государственная корпорация "Правительство для граждан" формирует платежные поручения в формате, определенном постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 25 декабря 2023 года №105, и осуществляет перечисление заработной платы или субсидируемой части заработной платы на банковские счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места.

При возврате суммы выплаты заработной платы или субсидируемой части заработной платы из банков второго уровня Государственная корпорация "Правительство для граждан" в течение одного рабочего дня со дня возврата направляет уведомления в центр трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления рассматривает причину возврата и вносит изменения в АИС "Рынок труда" с передачей сведений в АИС "Центральная база данных" для повторного перечисления заработной платы или субсидируемой части заработной платы на банковские счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, или принимает решение о возврате средств в центр трудовой мобильности.

Государственная корпорация "Правительство для граждан":

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, переводит в центр трудовой мобильности излишне зачисленные (выплаченные) суммы выплаты заработной платы или субсидируемой части заработной платы, поступившие на счет Государственной корпорации "Правительство для граждан";

не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным, подписывает с центром трудовой мобильности акт сверки по средствам на выплату заработной платы или субсидируемой части заработной платы.

Оплата банковских услуг, связанных с перечислением заработной платы или субсидируемой части заработной платы, осуществляется за счет средств местного бюджета на основании договора, заключаемого между Государственной корпорацией "Правительство для граждан" и центром трудовой мобильности.

Уплата индивидуального подоходного налога и социальных платежей за лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места в рамках общественных работ и молодежной практики, производится центром трудовой мобильности.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий и не потребует финансовых затрат.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа 2024 года.