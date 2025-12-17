Конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б": приняты новые правила

Председатель Агентства РК по делам государственной службы подписал приказ от 8 декабря 2025 года "О некоторых вопросах занятия административной государственной должности", сообщает Zakon.kz.

Документом утверждены и вводятся в действие с 1 января 2026 года:

Правила проведения внутреннего конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б";

Правила отбора в интегрированной информационной системе на занятие административной государственной должности корпуса "Б" (действует до 1 апреля 2026 года. – Прим. ред.) ;

; Правила, программы и организация тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей (действует до 1 апреля 2026 года. – Прим. ред.).

При этом в документе говорится, что с 1 апреля 2026 года в Казахстане начнут действовать:

Правила проведения общего конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б";

Правила, программы и организация тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей.

Расскажем, как проходит внутренний конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б".

Внутренний конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные и (или) временно вакантные административные государственные должности корпуса "Б".

Государственный орган формирует конкурсную комиссию для отбора кандидатов.

Во внутреннем конкурсе принимают участие граждане РК, соответствующие требованиям, указанным в статье 16 закона.

Кандидатами на занятие вакантной должности являются участники внутреннего конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения службы управления персоналом.

Во внутреннем конкурсе вправе участвовать государственные служащие данного государственного органа, его ведомств, территориальных подразделений.

Внутренний конкурс не проводится для занятия низовой должности, являющейся вакантной.

Внутренний конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:

публикация объявления о проведении внутреннего конкурса;

прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие во внутреннем конкурсе;

рассмотрение документов участников внутреннего конкурса;

написание эссе для должностей категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, D-R-1, Е-1, E-R-1;

собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа;

заключение конкурсной комиссии государственного органа.

Целью собеседования является оценка профессиональных и личных качеств кандидатов.

Кандидат, участвующий во внутреннем конкурсе и допущенный к собеседованию на занятие вакантной должности, проходит одно собеседование, в ходе которого ему задаются вопросы, связанные с претендуемой вакантной должностью.

Кандидаты, претендующие на должности категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, D-R-1, Е-1, E-R-1 пишут одно эссе, состоящее из не более двухсот слов, на одну из тем, определяемых конкурсной комиссией, в присутствии секретаря конкурсной комиссии на государственном или русском языке на выбор кандидата.

Кандидатам, претендующим на одну и ту же должность, задаются одинаковые вопросы в равном количестве.

В день окончания проведения собеседования конкурсная комиссия на основании представленных документов, а также по результатам проведенного собеседования, включающего результаты оценки эссе и ответов на конкурсные вопросы, осуществляет отбор из числа кандидатов для занятия вакантной должности.

Положительное заключение конкурсной комиссии получает кандидат, получивший наибольшую сумму баллов.

В течение одного рабочего дня после принятия решения конкурсной комиссии на интернет-ресурсе государственного органа размещается решение конкурсной комиссии.

При наличии согласия кандидата на интернет-ресурсе государственного органа также размещается видеозапись его собеседования с конкурсной комиссией.

На следующий рабочий день после принятия решения конкурсной комиссией лицо, имеющее право назначения на государственную должность, принимает на объявленную должность кандидата, получившего положительное заключение конкурсной комиссии.

В документе говорится, что расходы по участию во внутреннем конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года за исключением норм, которые вводятся с 1 апреля 2026 года.

