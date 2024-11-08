В Казахстане изменились правила тестирования госслужащих перед занятием должности

Приказом председателя Агентства по делам государственной службы от 1 ноября 2024 года внесены изменения и дополнения по вопросам занятия административной государственной должности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах программы и организация тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей уточняется, что кандидатам на должность корпуса "Б", получившим результаты тестирования на знание законодательства РК ниже значений, указанных в программах тестирования, посредством веб-портала "электронного правительства" в личный кабинет направляется справка о прохождении тестирования с результатами ниже значений прохождения тестирования.

Повторное тестирование указанных лиц допускается не ранее чем через три календарных дня со дня прохождения тестирования.

Во временных правилах отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в интегрированной информационной системе в новой редакции говорится, что во время прохождения этапов отбора кандидат обеспечивает личное участие и отсутствие посторонних лиц;

не покидает место;

не отворачивается от экрана;

не закрывает изображение;

не отключает видеокамеру;

по запросу системы проводит круговой обзор помещения (360 градусов) в котором находится на момент прохождения отбора;

не разговаривает по телефону;

не использует и обеспечивает отсутствие стороннего программного обеспечения, позволяющего получать доступ к персональному компьютеру другими лицами (программы удаленного доступа), аудио гарнитуру (наушники), вспомогательные электронные, печатные, бумажные и иные материалы, а также предметы.

Также правила дополнены пунктом о том, что оценщик, подтвердивший свое участие в системе и представленный системой, не подлежит необоснованному удалению из состава конкурсной комиссии.

В случае удаления оценщика по причине неявки кадровая служба указывает причину удаления.

На этапе формирования конкурсной комиссии кадровая служба имеет возможность добавить дополнительного оценщика не позже чем за 30 минут до начала собеседования.

Кроме того, с 1 января 2025 года вводятся в действие следующие пункты

После окончания срока приема заявок (отклика) кадровой службой в течение трех рабочих дней проводится рассмотрение заявок кандидатов на соответствие условиям поступления на государственную службу, а также проверяется наличие и полнота сканированных версий следующих документов:

документа, подтверждающего трудовую деятельность (для должностей, квалификационные требования к которым предусматривают наличие стажа);

документов об образовании и приложений к ним.

В случае соответствия кандидата квалификационным требованиям данной должности, системой направляется уведомление о допуске к прохождению этапов конкурса.

В случае предоставлении кандидатом неполного пакета документов, предусмотренных настоящим пунктом, кадровая служба в течение одного рабочего дня посредством системы направляет уведомление о дополнении необходимых документов и корректировке ЭЛД. Возможность дополнения необходимых документов и корректировки ЭЛД предоставляется кандидату один раз.

Кандидат, представивший неполный пакет документов, в течение одного рабочего дня дополняет необходимые документы в системе и корректирует ЭЛД.

Кадровая служба в течение одного рабочего дня после дополнения необходимых документов и корректировки ЭЛД, перепроверяет ЭЛД кандидата, представившего неполный пакет документов, на соответствие квалификационным требованиям вакантной должности.

В случае несоответствия кандидата квалификационным требованиям или непредоставления либо отсутствия документов, предусмотренных настоящим пунктом и представления неполного пакета документов, либо недостоверных сведений, либо несоответствия документов предъявляемым к ним требованиям, кандидату отказывается в допуске к следующему этапу конкурса и системой направляется уведомление об отказе в допуске к прохождению этапов конкурса.

Указывается, что при предоставлении кандидатом полного пакета документов, кадровой службой не допускается необоснованный отказ в допуске к этапам конкурса.

Также правила дополнены нормой о том, что после допуска кандидата к этапам конкурса системой присваивается кандидату персональный идентификационный номер.

Персональный идентификационный номер кандидата используется для обезличивания кандидата, без указания его персональных данных при участии в этапах отбора.

В случае отсутствия нарушений требований правил кандидатом, прошедшим этап конкурса "Написание эссе", в течение одного рабочего дня после объявления результатов проверки проктором, эссе оценивается членами конкурсной комиссии по пяти балльной шкале в соответствии с методикой правил.

В оценке эссе принимает участие не менее двух третей от состава конкурсной комиссии. Каждое эссе оценивается одинаковым количеством членов конкурсной комиссии и подтверждается при помощи ЭЦП.

Не допускается отказ члена конкурсной комиссии от оценки эссе кандидата.

Если ни один из кандидатов, допущенных к этапу написания эссе, не принимает участие в данном этапе, статус конкурса меняется системой на "Завершенный". Уведомление о завершении конкурса направляется системой кандидатам.

В собеседовании принимают участие не более трех кандидатов, набравших наивысшие баллы по результатам предыдущих этапов конкурса.

Кандидатам перед этапом собеседования кадровой службой посредством системы направляются уведомления с указанием даты и ссылки на проведение собеседования.

Собеседование с кандидатами проводится в режиме видеосвязи по ссылке, направленной посредством системы в личный кабинет. Необоснованный отказ в допуске кандидатов на этап собеседования в системе не допускается.

Также говорится, что каждый член комиссии индивидуально оценивает итоги собеседования с кандидатами посредством введения баллов в систему, в соответствии с методикой и подтверждает при помощи ЭЦП.

Не допускается отказ члена комиссии от оценки итогов собеседования с кандидатами и подтверждения оценки при помощи ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 8 ноября 2024 года, за исключением абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила проведения комплексного тестирования.