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В Илийском районе Алматинской области снова объявят ЧС

В Илийском районе Алматинской области снова объявят ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 16:20 Фото: pixabay
Подготовлено решение акимата Илийского района Алматинской области "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", сообщает Zakon.kz.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Илийского района Алматинской области", — говорится в документе.

Как пояснили в акимате, в результате землетрясения, произошедшего 4 марта текущего года, на стенах и полах зданий средней школы №40 в селе Жайнақ Боралдайского сельского округа (построенной в 2016 году) и средней школы №20 в селе М.Түймебаев Ащыбұлақского сельского округа (построенной в 2013 году) образовались большие трещины, и в связи с их аварийным состоянием было запрещено их использование.

Здания этих школ были переданы на баланс Аппарата акима Илийского района" согласно постановлению акима области от 3 сентября 2024 года.

В акимате района собрали необходимые материалы и согласно приказу МЧС от 10 мая 2023 года о классификации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций "будет объявлено о природной чрезвычайной ситуации местного масштаба для выделения средств из чрезвычайного резерва соответствующего местного исполнительного органа для проведения восстановительных работ".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября.

Ранее сообщалось, что в Илийском районе Алматинской области хотят объявить ЧС в связи с прорывом канализационных и водопроводных труб из-за подъема грунтовых вод под зданием КНБ.

Однако, как стало известно, тогда ЧС в поселке не была объявлена. Новый документ об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба в связи с прорывом канализационных и водопроводных труб расположенных под зданием 1, по улице З.Батталханова (здание КНБ), сельского округа Отеген батыр, села Отеген батыр, снова появился на "Открытых НПА" 3 октября 2024 года.

"Прорыв канализации и водопроводной трубы потеря воды и частичное приостановления работы канализационной сети может отражается отрицательно на повседневной жизни людей и работе административных зданий. Кроме того, утечки загрязненной воды увеличивают риск дополнительных повреждений фундамента и стен подвала. Этот аспект требует не замедленного внимания и устранения последствий", - говорится в документе. 

Как отмечается, из за прорыва канализации и водопровода страдают близлежащие жилые дома и административные здания.

В связи с чем комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате Илийского района признала данный инцидент чрезвычайной ситуацией техногенного характера объектового масштаба, что позволит привлечь необходимые ресурсы и специалистов для устранения аварий и предотвращения дальнейших разрушений.


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