Право

В Алатау объявят ЧС из-за пожара на мусорном полигоне

пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 09:19 Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение акима города Алатау "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, объявление чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба связано с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов.

Цель документа – оповещение населения о чрезвычайной ситуации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 12 часов дня 17 сентября.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области начался 15 сентября 2025 года утром и его тушат до сих пор.

Пожар на мусорном полигоне под Алматы: масштабы и причины долгой ликвидации

Тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра. На полигоне развернут оперативный штаб, создано 6 участков тушения.

К ликвидации возгорания дополнительно привлечены силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, областей Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Жители в тумане: как дышится "соседям" горевшей свалки в Алматинской области
17:42, 16 сентября 2025
Жители в тумане: как дышится "соседям" горевшей свалки в Алматинской области
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Поселок под Алматы заволокло едким дымом с горящего мусорного полигона
13:04, 19 июня 2025
Поселок под Алматы заволокло едким дымом с горящего мусорного полигона
