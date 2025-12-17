#Казахстан в сравнении
Правительство Казахстана одобрило соглашение с Россией об использовании 7-й зоны всемирной нумерации

Постановлением правительства РК от 17 ноября 2025 года утверждено Соглашение с правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить прилагаемое Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, совершенное в Астане 27 ноября 2024 года", – говорится в документе.

В соглашении говорится, что стороны закрепляют за собой коды зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации за Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения сторонами отдельного соглашения.

Предусматривается, что если одна из сторон намерена прекратить действие соглашения и выйти из 7-й зоны всемирной нумерации, она должна направить другой стороне соответствующее письменное уведомление не менее чем за 24 месяца до предполагаемой даты прекращения действия соглашения и своего выхода.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстан одобрил соглашение с Россией о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации
11:52, 31 октября 2024
Казахстан одобрил соглашение с Россией о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации
Казахстан и Россия и дальше планируют использовать единый цифровой телефонный код +7
16:51, 14 июня 2024
Казахстан и Россия и дальше планируют использовать единый цифровой телефонный код +7
Казахстан одобрил соглашение с Сан-Марино об освобождении от визовых требований
14:43, 22 ноября 2024
Казахстан одобрил соглашение с Сан-Марино об освобождении от визовых требований
