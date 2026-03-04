#Референдум-2026
Право

Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана с Всемирным банком

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 11:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 4 марта 2026 года ратифицировали рамочное соглашение о партнерстве между правительством Казахстана и структурами Всемирного банка по расширению сотрудничества для устойчивого развития и экономического роста страны, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что данный документ закрепляет правовую основу взаимодействия между Казахстаном и организациями, входящими в Группу Всемирного банка, что позволит реализовать совместные проекты в соответствии с политикой и процедурами Всемирного банка.

Отмечается, что основными целями и направлениями сотрудничества рамочного соглашения являются:

  • повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора;
  • модернизация инфраструктуры;
  • содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;
  • улучшение доступа к финансированию для МСБ;
  • увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сектора, в том числе здравоохранение и образование.

Документ направлен в Сенат Парламента.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым формируется правовая основа института частной детективной деятельности в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
