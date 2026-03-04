Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана с Всемирным банком

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Мажилиса 4 марта 2026 года ратифицировали рамочное соглашение о партнерстве между правительством Казахстана и структурами Всемирного банка по расширению сотрудничества для устойчивого развития и экономического роста страны, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что данный документ закрепляет правовую основу взаимодействия между Казахстаном и организациями, входящими в Группу Всемирного банка, что позволит реализовать совместные проекты в соответствии с политикой и процедурами Всемирного банка. Отмечается, что основными целями и направлениями сотрудничества рамочного соглашения являются: повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора;

модернизация инфраструктуры;

содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;

улучшение доступа к финансированию для МСБ;

увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сектора, в том числе здравоохранение и образование. Документ направлен в Сенат Парламента. Ранее депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым формируется правовая основа института частной детективной деятельности в Казахстане.

