Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана с Всемирным банком
Депутаты Мажилиса 4 марта 2026 года ратифицировали рамочное соглашение о партнерстве между правительством Казахстана и структурами Всемирного банка по расширению сотрудничества для устойчивого развития и экономического роста страны, передает корреспондент Zakon.kz.
В заключении указано, что данный документ закрепляет правовую основу взаимодействия между Казахстаном и организациями, входящими в Группу Всемирного банка, что позволит реализовать совместные проекты в соответствии с политикой и процедурами Всемирного банка.
Отмечается, что основными целями и направлениями сотрудничества рамочного соглашения являются:
- повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора;
- модернизация инфраструктуры;
- содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;
- улучшение доступа к финансированию для МСБ;
- увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сектора, в том числе здравоохранение и образование.
Документ направлен в Сенат Парламента.
