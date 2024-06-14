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Законодательство РК

Казахстан и Россия и дальше планируют использовать единый цифровой телефонный код +7

Казахстан и Россия планируют сипользовать единый цифровой телефонный код +7, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 16:51 Фото: Zakon.kz
МЦРИАП подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", сообщает Zakon.kz.

"Стороны закрепляют за собой коды зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации за Республикой Казахстан и Российской Федерацией, содержащейся в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения", – говорится в документе.

Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения отдельного соглашения.

Также говорится, что стороны производят назначение кодов зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, закрепленных за ними согласно таблице закрепления кодов за Республикой Казахстан и Российской Федерацией в соответствии с законодательством своих государств.

Как ожидается, соглашение будет принято в 3 квартале 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.

В марте 2023 года министр цифрового развития Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана. 15 ноября 2023 года стало известно, что телефонный код останется прежним.

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