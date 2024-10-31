Казахстан одобрил соглашение с Россией о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации

Принято постановление правительства РК от 26 октября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", – говорится в документе.

В соглашении говорится, что стороны закрепляют за собой коды зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации согласно таблице закрепления кодов зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации за Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения сторонами отдельного соглашения.

"Стороны производят назначение кодов зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, закрепленных за ними согласно таблице закрепления кодов зон нумерации 7-й зоны всемирной нумерации за Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в соответствии с законодательством своих государств", – говорится в документе.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.