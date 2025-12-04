#Казахстан в сравнении
Финансы

НДС: как изменится администрирование с 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:19 Фото: Zakon.kz
В Департаменте государственных доходов по области Абай рассказали, какие изменения произойдут с 2026 года в части уплаты налога на добавочную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года ставка НДС составит 16% к размеру облагаемого оборота и облагаемого импорта.

Установлены пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% – с 2026 года и 10% – с 2027 года (за исключением освобожденных от НДС), а также на отечественные периодические печатные издания – 10%.

Кроме того, снижен порог обязательной регистрации по НДС с 20 000 МРП до 10 000 МРП.

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) не являются плательщиком по НДС, а для юридических лиц – сельхозпроизводителей предусмотрено повышение дополнительной суммы НДС, относимой в зачет, с 70% до 80%.

Вместе с тем при продаже и аренде жилых помещений отменяется освобождение от НДС. Это позволит упростить налоговый учет и исключить необходимость сложного распределения входного НДС между жилой и нежилой частями зданий.

Кроме того, изменяются сроки представления декларации по НДС: отчет можно будет подавать не ранее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 15 числа второго месяца.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
