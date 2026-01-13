#Казахстан в сравнении
Общество

МВД разъяснило все секреты и правила выезда на ПМЖ из Казахстана

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
Выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) за пределы Казахстана регулируется законом и предполагает официальное оформление соответствующих документов. О сроках, документах и требованиях Zakon.kz подробно рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно закону РК "О миграции населения", для выезда на ПМЖ гражданин должен обратиться в органы внутренних дел через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или воспользоваться веб-порталом "Электронного правительства".

После подачи полного пакета документов срок оказания услуги составляет 20 рабочих дней, при этом день подачи документов в срок не включается. Стоимость услуги – 1 МРП (4 325 тенге).

Для оформления необходимо предоставить:

  • заявление-анкета;
  • удостоверение личности и паспорт гражданина РК;
  • свидетельства о рождении детей до 16 лет.

Для иностранных граждан требуется вид на жительство в РК, для лиц без гражданства – соответствующее удостоверение. Если на территории страны остаются члены семьи, которым выезжающий обязан оказывать содержание, необходимо предоставить соглашение об уплате алиментов.

Если выезд касается ребенка старше 10 лет, органы опеки учитывают его мнение при даче заключения. Для несовершеннолетних до 18 лет, выезжающих совместно с одним из родителей, требуется нотариально заверенное согласие второго родителя. В противном случае выезд разрешается только через суд.

Также обязательно предоставить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Примечательно, что днем ранее, 12 января 2026 года, была опубликована важная информация для желающих получить гражданство Казахстана. Прием заявлений на тестирование для претендентов продлится с 3 по 10 февраля.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
